【港媽鬧爆巴士USB充電】現在人手一部智能手機，在交通工具上加入充電設備乃便民之舉，但想不到巴士車廂內新增的 USB 充電位卻惹來網民大力抨撃？

港媽狠批巴士 USB 位「電親小朋友」

日前一位香港家長就在 Facebook 上載相片，顯示巴士座位椅背新加入 USB 充電插座，批評巴士公司為方便乘客在乘車時打機，卻令小朋友要冒上觸電風險，甚至危及旁人安全。

巴士公司的便民措施卻引來乘客大力抨擊（圖 Facebook）

有關帖文其後在各大討論區瘋傳，不少網民對於該名家長的家電常識貧乏大感驚訝，究竟 USB 充電為何不會構成危險？

為何電不死人？巴士 USB 的「電壓」與「電流」

據了解，巴士車廂內的 USB 充電用插槽參數，與幾年前的手機用充電器相若，絕大多數為 5V／2.4A 或更低，輸出乃是眾所周知的低。然而，人體所能承受的電流強度卻遠比 2.4A 低，究竟大家是以何種標準對該名家長的言論肆意恥笑？答案就在於 USB 插槽的制式以及其輸出的電壓水平之上：

👇👇👇按圖睇關於 USB 充電插槽的 3 點小知識👇👇👇

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害怕觸電？4 個家居觸電陷阱更要留意

看完上面的 3 點，應該對 USB 電力有多一點認識，也會意識到 USB 輸出的低壓直流電會出事的機率實在微乎其微，而真正需要當心的，其實是 100至220V 的高壓交流電，而這種電流，每日都在與你在家中打交道，只要稍一不慎，就真的會做成致命的觸電意外。

相比起USB的電力風險👇👇👇以下4種常被忽略的家居觸電陷阱更要留心👇👇👇

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同場加映：電競椅選購指南、首選安全

其實很多產品在選購時都要考慮「安全」這一點，當然會構成危險的也不止電力這一範疇，例如現在不少人都在物色的電競椅，在選購時一樣有不少的注意事項：

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