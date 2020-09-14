Samsung Galaxy Z Fold 2評測　真正成熟摺機　充分利用雙屏優勢

三星的 Fold 系列也算是命運多舛了，去年的第一代高調發布，結果在臨近上市前，卻慘遭屏幕翻車，還給其它摺疊屏手機們澆了一桶冷水。 仔細想想，當時大家的吐槽也不是沒理由的，畢竟初代產品本身確實有諸多欠缺考慮的地方，不管是在設計上還是結構上，也都沒有完全展現出摺疊屏之於傳統手機的優勢。

比如說它外屏尺寸太小，幾乎只能當個通知接收器；而內屏又為了做前置雙攝，被迫加了道劉海，白瞎了它用那麼大一塊屏幕。

▼▼▼先回顧Samsung Galaxy Fold▼▼▼

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對比之下，三星最新推出的 Galaxy Z Fold 2 5G 手機，在觀感上就真的要好不少了。它不僅修正了初代產品的大部分缺點，而且做工也明顯要更精緻、結實一些。

我們重點來說下它的屏幕，這次 Z Fold 2 的外屏和內屏，都換成了「挖孔」設計，並收窄了邊框，實現了更大的屏佔比。有了這番改動後，Z Fold 2 的外屏就徹底和「雞肋」這兩個字說再見了。

▼▼▼點擊率先睇Galaxy Z Fold 2外觀設計▼▼▼

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現在這塊外屏尺寸達到了 6.2 吋，已經是一個能被大眾所接受的大小，而不會像初代 4.6 吋的小屏那麼辣眼睛，平時拿來聊Whatsapp，刷Facebook，看看新聞，肯定是沒問題的。

唯獨有些不習慣的是它的比例。出於機身結構的問題，哪怕是 Z Fold 2 的外屏已經儘可能填滿整個正面，但它還是隻能做成「帶魚屏」(細長比例 )的樣子，視覺上，會比大部分手機都要窄。

實際使用時，只是看純圖文內容其實還好，但一碰到抖音這類豎屏的視頻，就會遇到左右兩側被裁剪的情況。

如果你把手機轉過來，屏幕打橫，還會看到一排排被擠壓的主屏圖標，所以我個人也不推薦在橫屏狀態下使用外屏。

不過 Z Fold 2 又不止一塊屏幕，展開機身後，就是打開另一個世界了。

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內屏才是 Fold 系列的核心

7.6 吋的內屏，沒有劉海，支持 120Hz 高刷新率，可同屏顯示最多三個應用，還能相互拖拽信息，不管是看影片還是生產力，內屏都能完美兼得。

這次 Z Fold 2 的內外屏還新增了無縫切換特性，比如說你在內屏上使用的導航地圖應用，合上屏幕後，依舊可以在外屏繼續使用，反之亦然，這也令兩塊屏幕的體驗更為一致。

用慣了內屏後，你還會有種感覺，就類似於手上拿着一塊沒有粗邊框，實現了全面屏設計的 iPad mini，重量、尺寸都恰到好處。

內屏支持同屏使用三個應用，還能拖拽圖片（愛范兒授權使用）

能隨身帶着這麼一塊「小平板」，也會極大增加你看電子書，看漫畫，看視頻以及玩遊戲的慾望，體驗肯定會比普通手機要出色。

不過這塊屏幕仍然有它不完美的地方。

一個是前置攝像頭挖孔的位置。我來展示個例子，一旦我們把手機打橫看視頻，這個挖孔就正好落在視頻畫面內，說不礙眼，那是假的。

如果你想避開這個孔，那就只能把手機轉過來；又或是把它折成和筆記本一樣的 L 形，只用半邊屏幕看。

上下留黑邊倒沒什麼，但這個挖孔位置就有些煞風景了（愛范兒授權使用）

可老實說，後兩種觀看方式都不如最開始的好，因為它們都沒法充分利用 Z Fold 2 的內屏尺寸優勢，何況，又有誰會願意把畫面縮小來看視頻呢？

這還只是 YouTube 的情況，換成像嗶哩嗶哩，愛奇藝這類尚未針對摺疊屏做優化的應用，你就只能手動縮放視頻比例，或是忍受挖孔的存在了。

（愛范兒授權使用）

其實還有最後一種選擇，那就是用外屏看。

這就更像是一種妥協方案，但你還別說，假如碰到 2.39:1 這類特殊比例的視頻，它們反而可以和長條形的外屏實現充分契合，而且你還不會看到礙眼的小黑點。

用外屏看視頻還有另一個好處：你可以靠 Z Fold 2 的摺疊結構，把外屏支起來看，解放雙手。

直立模式有一種用翻折屏筆記本的感覺（愛范兒授權使用）

但這個場景使用的頻次比較低，還是那句，如果三星能將 Z Fold 2 內屏的挖孔放在屏幕的左上角，或者右上角，避開視頻顯示的區域，或許會得到一個更優雅、更完美的結果。

Z Fold 2 屏幕的另一個未解決問題，是摺痕。雖然這次三星拋棄了塑料屏，換用了平整度和觸感更好的 UTG 超薄摺疊玻璃，但摺痕依舊還是存在的。

尤其是中間翻折的區域，手指劃過後，你還能摸到明顯的向內凹陷。

但這道摺痕影響使用嗎？老實說也十分有限，只要你不是刻意斜視屏幕，或者不在光線下，盯着中間區域，基本都可以忽略摺痕的存在。碰到色彩豐富一點的背景，摺痕會藏得更隱蔽。

這次 Z Fold 2 在鉸鏈部分也做了比較大的改動，它不僅強化了堅固性，還支持更多角度的旋停。

這意味着什麼？用過初代 Fold 的朋友應該知道，每當你開合屏幕達到特定角度時，這台手機的鉸鏈會施加一股彈力，自動幫你把屏幕合上或撐開，所以我每次開合屏幕時，都不敢太過用力。

Z Fold 2 的鉸鏈更結實，各個角度懸停都很穩，也不會受到彈力影響（愛范兒授權使用）

但 Z Fold 2 就不一樣了，少了外力影響，我們就能自己掌握開屏關屏的力道，反而會變得更順手，而且不管是小角度的開合，還是像筆記本一樣立起半邊屏幕，現在它都能輕鬆實現。

針對這個旋停機制，三星還招攬了一批第三方軟件來做自適應分屏模式，剛才我們演示過的 YouTube 分屏就是其中一個。

另一個常用應用是拍照，Z Fold 2 可以將畫面分成上下兩半，其中一半用來取景，另一半則拿來放按鈕和照片預覽。

這裏順帶說下 Z Fold 2 的鏡頭。其中後置由 3 顆 1200 萬像素的鏡頭組成，非常典型的「廣角+長焦+超廣」三攝組合，鏡組沿用了三星今年的 Note 20 設計。而內外屏還有兩顆前置鏡頭，均為 1000 萬像素。

具體拍照體驗就不展開說了，基本上就是主流水準，我印象更深的反而是 Z Fold 2 的「外屏預覽」功能。簡單來說，它是將外屏當作取景器，讓你調用成像效果更好的後置鏡頭，來進行自拍，甚至是使用廣角來拍大合照。

雖然按快門的動作有點彆扭（要按到左側的音量鍵），但這個玩法也算是對外屏的充分運用了。

在去年，當我使用了三星 Galaxy Fold，以及看完摩托羅拉刀鋒 Razr 這兩台產品後，我是一度對摺疊屏手機不抱希望的。

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因為它們暴露出的諸多設計問題，還有質量隱患，都間接說明了摺疊屏技術的不成熟，以及未做好大規模量產的準備。這就像是自己給自己挖了個坑，跳下去，再在洞底下跟圍觀群眾們說：「你千萬不要下來啊」的感覺，更別說讓人大呼 awesome 了。

不過，三星應該是鐵了心要走摺疊屏這條路子，不然也不會跌了一跤又重新爬起來，拿出了 Galaxy Z Flip 以及 Z Fold 2 這兩道硬菜。

客觀地來看，在經歷了去年那一輪技術摸索和教訓後，三星也是漸入佳境，稍微找到了點做摺疊屏手機的感覺，也讓那些看衰摺疊屏的人又轉向利好，開始大喊「真香」。

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Z Fold 2 的厚度和重量仍很難和傳統平面手機相媲美

如今，Fold 系列的目標無疑變得更為清晰和明確了。可以預見的是，未來三星肯定會想辦法解決厚度、摺痕等問題，進一步縮小鉸鏈體積，繼續擴充內外屏的屏佔比，以及能把屏幕指紋等欠缺的技術融合進去。

當然，有關內折更好還是外折更香的「摺疊屏形態之爭」，肯定還會繼續，但今年的 Z Fold 2，已經不會讓人有那種花錢買罪受的感覺。

你會更願意抱着試一試的心態，把它當成一台正常的 5G 旗艦手機使用，這或許才是本次三星摺疊屏手機帶給用戶的最大意義。

只要有更多像 Z Fold 2 以及 Z Flip 這類成熟的摺疊屏形態手機出現，廠商和供應商之間也能形成一個良性循環，促進產品迭代，讓新技術變得越來越便宜，讓新產品變得越來越好用。假以時日，摺疊屏取代我們手上的直板手機，自然就不會是一句空話了。

【本文獲「愛范兒」授權轉載，原文：三星 Galaxy Z Fold2 上手：這才是我們想要的摺疊屏手機】