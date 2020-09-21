日本動畫大師宮崎駿所創的吉卜力工作室最近「賣大包」，將會每個月推出不同作品的高清劇照供網民下載，今個月包括人氣作品《千與千尋》、《崖上的波兒》、《風起了》和最新的《回憶中的瑪妮》等。全部為1920X1038的全高清圖，用作桌面WALLPAPER就佳，想下載？立刻點按下文圖輯吧！

最近《天能》個個話看不明白，但玩時空穿梭絕非基斯杜化路蘭的專利，由宮崎駿徒弟米林宏昌執導的《回憶中的瑪妮》（思い出のマーニー）於2014年上畫，故事大玩時間交錯、夢境重疊等元素，這部改編自英國兒童文學的作品，被稱為吉卜力史上數一數二深奧的動畫，不知大家看時又能了解多少？

《回憶中的瑪妮》看似愛情故事但實質大玩時空穿梭概念。(圖片來源：吉卜力宮網)

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圖片來源：吉卜力宮網

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