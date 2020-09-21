日本動畫大師宮崎駿所創的吉卜力工作室最近「賣大包」，將會每個月推出不同作品的高清劇照供網民下載，今個月包括人氣作品《千與千尋》、《崖上的波兒》、《風起了》和最新的《回憶中的瑪妮》等。全部為「1920 x 1038」的全高清圖，用作桌面WALLPAPER就佳，想下載？立刻點按下文圖輯吧！

說了退休卻又無限「復活」的宮崎駿，在2013年以其復出作為名的《風起了》（風立ちぬ），上映時非常震撼，於世界各地獲得多個電影獎項，至今仍是宮崎駿執導的「最新」作品。故事講述二戰前一位航空工業菁英堀越二郎，他設計了於戰爭中非常活躍的零式戰鬥機，並帶出機械沒有善惡關鍵是人類如何去使用它，充滿反戰意味。

《風起了》由真人真事改編，宣揚和平訊息。(圖片來源：吉卜力宮網)

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圖片來源：吉卜力宮網

同場加映：日本二戰前黑白相經AI技術變彩色

日本廣島一班高中生推動名為「記憶解凍」計劃，利用電腦人功智能把一批二戰前的照片上色，讓大家可以更「原汁原味」看到舊日本社會面貌。

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