【Monster Hunter 時裝】日本時裝品牌 Uniqlo 之分支 GU，向來多與動漫遊戲品牌作 Crossover，早前的《新世紀福音戰士》、《鬼滅之刃》等系列 T 恤都大收旺場，今次就輪到大熱遊戲品牌《Monster Hunter 魔物獵人》遊戲的聯乘系列登場。

今次 GU 在香港推出的「芒亨」聯乘系列，暫時有 4 個款式，每個款式都有 2 種顏色，全都是秋冬適用的長袖款式。

👇👇👇按圖看 4 款香港有售 GU x Monster Hunter T 恤款式👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

而 GU 聯乘系列的特點，在於 T 恤上的印花都較為低調，是 Fans 的一眼就認得出一些出自《Monster Hunter》系列遊戲的 Icon👇👇👇

仲有4個「隱藏款」！

可能是臨近秋冬關係，是次在香港上市的 4 個款式暫時只有長袖 T 恤及衛衣款，但其實此系列在日本推出時還有幾個設計相當特別的短袖 T 恤款式同時發售。

依照 GU 的慣性，今次的《Monster Hunter》聯乘系列可能會分兩階段推出，以下就先提供這額外的 4 個「隱藏款式」相片供大家參考一下👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

同場加映：PS5 勁大部、打直放仲高過部電視！？

Sony 在早前的發布會上公布了 PlayStation 5 的用戶可以同時在新機上玩到大量 PS4 的舊作，當中就包括《Monster Hunter World》，不過在享受更強效能「屠龍」的同時，PS5 的主機也變得更大部，目前已經鐵定是人類電子遊戲史上最大部的家用主機。

有日本網民就照各遊戲機尺寸製作立體比例圖，再把PS5標準版跟不同尺寸電視機及各大主機並列，比例一目暸然：

+ 2 + 2 + 2

按此繼續閱讀：PS5標準版實機照曝光 史上最巨型家用機 比例成部電視機咁高？