豐澤網店4K電視限時搶　50件影音產品推介　附NEXSTMall筆電優惠

【網店開倉優惠】9月網店優惠陸續有來：豐澤網店舉行電視音響節，網上購買電視或家庭組合最平6折；此外AVIT網店NEXSTMall亦有多款AVITA手提電腦特價，包括新款Admiror 14"，最高大減HK$1800。

👇🏻👇🏻 豐澤網店即日起舉行「電視及音響節」，推出50款4K電視 / 高清電視 / 投影機 / Soundbar音響等一星期特價，同時每日早上推出限量影音產品限時搶購，以下提供每日限時搶構貨品及開賣時間【點圖放大睇】 👇🏻👇🏻

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👇🏻👇🏻NEXSTGO網店亦推出AVITA手提電腦優惠，最薄系列Admiror 14"筆電大減近$1800，推介4款減價筆電【點圖放大睇售價】👇🏻👇🏻

👇🏻👇🏻豐澤網店Outlet舉行開倉至9月24日，包括Razer 15吋頂級電競Notebook及無線耳機特價，智雲相機穩定器【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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Apple Watch Series 6 / Apple Watch SE / iPad 8 / iPad Air 詳細功能，即睇

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