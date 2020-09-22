Microsoft收購Bethesda｜微軟8大收購慘痛史　Skype唔蝕錢都偷笑

Microsoft 在稍早前宣布以 75 億美元收購遊戲工作室 Bethesda 的母公司 ZeniMax Media，震驚科技、遊戲兩大界別，除了因為留意《Fallout》、《Doom》等大作動向之外，也因為 Microsoft 過往的收購史稱得上是「劣跡斑斑」。

眾所周知，Microsoft 的「本業」為 Windows 與及 Office 辦工套件，每年為此科技巨頭賺上數以千億美元計的利潤（2019 年 Windows 的總利潤為 1430 億美元），但所謂「有錢就身痕」，Microsoft 這些年來也以巨額收購了不少業務以擴充自己的電子商業王國，只不過有相當多數的收購最終都表現平平，回本緩慢甚至蝕錢收場。

在眾多科技巨頭之中，Microsoft 在過去 20 年的收購項目屬最多，而且金額也相對較為龐大（圖 CBinsights）

盤點 8 大 Microsoft 歷年失敗收購案例

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總有例外？ LinkedIn 回本在望

以為 Microsoft 高額收購必然出事？但世事又無絕對，2016 年 Microsoft 斥支 261 億美元收購社交平台 LinkedIn，是 Microsoft 收購史上的最高額交易。

在上年度 LinkedIn 為 Microsoft 賺進了 68 億美元的利錢（圖 Statista）

對比起世界最多人用的社交平台 Facebook，LinkedIn 的用戶人數只有其不到三份之一，而且印象傾向刻板，看似很難回本，但 LinkedIn 在過去幾年保持著穩定增長，在上年度更為 Microsoft 賺進了 68 億美元的利錢，按照這個步調，只需要多2至3年就可回本，而且成為 Microsoft 旗下最賺錢的服務之一。

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Microsoft 斥巨資收購 Bethesda 背後，無非都是為了未來 10 年的次世代遊戲競爭鋪路，而年尾發售的 PS5 與 Xbox Series X/S 將會是競爭起點，最終 Microsoft 可否絕地反勝 Sony 就暫時是未知之數，但至少在體積之上，新一代 Xbox 就比 PS5 更為優勝了：

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