Google發布會「Launch Night In」將於美國時間9月30日早上11時（香港時間10月1日凌晨2時）網上舉行。今次焦點盡在品牌的新旗艦5G手機Google Pixel 5上，但當然不止那麼少產品，Pixel 4a 5G版及全新Chromecast遙控器都好值得留意。

Google發布會「Launch Night In」同往年一樣，所展示的遠不只是智能手機。除了Pixel 5及4a 5G，預期還會發布新版智能音箱Nest和新版Chromecast with Google TV遙控器等「猛料」。以下簡單整合是次發佈會多款產品的規格及價錢傳聞重點，邊倒數邊了解：

👇👇👇Google發布會Pixel 5、4a 5G及Chromecast四大產品重點👇👇👇

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同場加映：YouTube Kids登場5大功能須知

【YouTube Kids 香港登陸】YouTube 平台上有數以億計的影片，除了用於娛樂之外，近年又被不少父母當成「電子奶咀」般使用。但 YouTube 影片數量太多，也並不是每條影片都適合兒童收看，是以 Google 就特地推出了兒童專用版本 YouTube － 亦即《YouTube Kids》。

《YouTube Kids》作為兒童專用版本的 YouTube，以獨立 App 的形式上線，今日起支援香港地區的 Android、iOS 手機及平板安裝使用。

《YouTube Kids》的主要功能仍然是瀏覽影片，但透過 Google 自家的篩選機制以及頗具彈性的家長控制選項，讓家長可以安心讓小朋友獨自觀看 YouTube 內的影片。

👇👇👇YouTube Kids 主要功能特點可以歸納成以下 5 個👇👇👇

想了解更多關於YouTube Kids精妙位，請觀看完整全文：YouTube Kids家長必知5大功能防子女沉迷 大量英語/音樂教學短片