【YouTube Kids 香港登陸】YouTube 平台上有數以億計的影片，除了用於娛樂之外，近年又被不少父母當成「電子奶咀」般使用。 但 YouTube 影片數量太多，也並不是每條影片都適合兒童收看，是以 Google 就特地推出了兒童專用版本 YouTube － 亦即《YouTube Kids》。

《YouTube Kids》作為兒童專用版本的 YouTube，以獨立 App 的形式上線，今日起支援香港地區的 Android、iOS 手機及平板安裝使用。

《YouTube Kids》的主要功能仍然是瀏覽影片，但透過 Google 自家的篩選機制以及頗具彈性的家長控制選項，讓家長可以安心讓小朋友獨自觀看 YouTube 內的影片。



👇👇👇YouTube Kids 主要功能特點可以歸納成以下 5 個👇👇👇

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YouTube Kids 香港本地推薦 Channel

《YouTube Kids》首先在英、美等地市場推出，之所以拖到現在才在香港登陸，大概是因為香港本地專為兒童而設的內容數量有待增長。

一向深受家長歡迎的《麥兜》動畫，可以在 YouTube Kids 上無限免費睇

不過隨著 YouTube Kids 正式登陸，Google 官方也推薦了好幾個「兒童適宜」的香港 YouTube Channel 供各位家長選擇，當中包括有《麥兜》、《Uncle Siu》等香港知名的創作👇👇👇

與此同時，海量英文內容依然存在 YouTube Kids 中，用來供幼童學習外語也相當不錯。

同場加映：《千與千尋》等宮崎駿動畫劇照高清下載

除了YouTube 影片，吉卜力工作室多年的經典動畫電影如《千與千尋》、《涯上的波兒》等等都屬於老少咸宜的影片娛樂，較早前吉卜力工作室為了回饋 Fans 支持，就陸續公開了旗下動畫的高清劇照，現在總數已經多達 400 多張！

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