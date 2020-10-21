豐澤「抵得祭」｜豐澤和友和又再次推出限時優惠活動，當中豐澤舉行的「抵得祭」，更超過 300 年產品選擇。《香港01》科技玩物記者精選 20件抵玩的電視及手提電腦，正想升級 4K 電視或換新 Notebook 的讀者可以參考一下。

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三招豐澤「抵得祭」折上折方法

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《哈爾移動城堡》｜吉卜力官網終於公開第二彈的高清劇照，6 套作品當中，有 4 套都是香港大熱的吉卜力動畫電影作品，包括由宮崎駿導演的《哈爾移動城堡》。吉卜力動畫中，有著數一數二外貌的哈爾，擁有極高人氣，有魔法又靚仔，最後更有著幸福結局，光看劇照已足夠妒忌，筆者就非常期待網上有什麼有趣 meme 圖出現。

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