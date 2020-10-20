【iPhone 12 系列偷步開箱】iPhone 12 系列的「先頭部隊」iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro 兩機將會在 10 月 23 日正式公開發售，但有部份樣辦貨已經被偷步進行開箱。

iPhone 12 不止設計改 新機外型、包裝 5 大變化

今次被偷步開箱的 iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro，據說分別來自澳洲以及內地，除了讓我們更清楚新機外貌以外，iPhone 12 系列的新包裝居然也找到亮點。

👇👇👇按圖放大逐格睇 iPhone 12 外型、包裝 5 大變化詳細👇👇👇

香港已有人集齊 iPhone 12 五色！？

iPhone 12 及 iPhone 12 Pro 在上周的預訂銷情都算近年最佳，據知名分析師郭明錤稱，單是預訂已經消化了 iPhone 12 及 12 Pro 超過 200 萬部存貨。

要在首日獲得一機 iPhone 12 已經有點難度，如果要集齊全部顏色恐怕不大可能，然而就在今日（10 月 20 日）稍早，在香港各大網上群組都有兩張相片流傳，其中可見全色系的 iPhone 12 實機以及 iPhone 12 Pro 的其中兩色（按圖放大看高清圖）👇👇👇

同場加映：買iPhone12不包充電器 留意3點買啱快充火牛

看過開箱就更清楚知道 iPhone 12 包裝內不含充電火牛，如果想要用到 iPhone 的快充功能的話，就要考慮購入一枚額外的充電火牛，但究竟甚麼規格才合適？可以參考我們提供的 3 大要點👇👇👇

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