iPhone 12／12 Pro本周正式推出（10月23日），《香港01》科技玩物記者提早將iPhone 12及12 Pro入手，立刻開箱試玩9大新功能／賣點！實測後，新iPhone 12／12 Pro無論外貌、拍攝及性能比上代大幅提升，對應5G網絡亦是最大賣點之一！不過發現有一個情況下，竟然用不到5G網絡？究竟什麼一回事？

iPhone 12／12 Pro提早入手，當然立刻開箱看看今代與以往有什麼分別。因為今集Apple為了環保減碳，決定不再送火牛以及有線耳機，令包裝盒大幅縮細，跟上代iPhone 11比細一半有多，相信環保外亦可以令Apple物流運輸成本大幅減少。（其實12 Pro比上代減價、加容量，都算反應了刪除火牛以及有線耳機的成本。）

👇👇即睇iPhone 12藍色／12 Pro 太平洋藍色 開箱細節，無論包裝、實物手感都非常出色 👇👇

+ 12 + 12 + 12

👇👇實測9個iPhone 12／12 Pro新功能及賣點！不過仍有一樣嚴重缺點等待Apple改善 👇👇

+ 14 + 14 + 14

想睇更多iPhone 12 Pro夜拍試相？與iPhone 11 Pro Max拍攝對比 👉 睇更多 👉iPhone 12 Pro相機評測與11 Pro Max對比｜夜間縮時影片示範

藍色iPhone 12／太平洋藍iPhone 12 Pro與歷代舊iPhone外型對比 👉 睇更多 👉藍色iPhone 12／12 Pro與歷代不同機身顏色對比 你喜歡哪一款？

👇👇即睇夜間Time Lapse模式拍攝影片效果👇👇

【出機推介】全新 iPhone 12 系列現正接受預訂，梗要配個優質網絡出機！推介3香港最強5G網絡99%全港覆蓋，仲有極尚出機優惠，5G月費低至$288，每月加$58更可升級享其後任用4.5G全速數據，及淨機即減$2,000。網絡、機王俱備，係升級5G嘅最佳時機，https://bit.ly/2HeQ99h

同場加映：快速睇 Apple iPhone12 系列四機分別

👇👇即睇iPhone 12系列四機規格分別👇👇

同場加映：iPhone 12今次加入不少新功能，為有助各位 Apple Fans 對新的 iPhone 12 系列有更深的了解，甚至可以讓各位在茶餘飯後「拋書包」👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

前往睇更多 👉iPhone 12買前要識10個關鍵字 理解Dolby/MagSafe/LiDAR用盡部機