蘋果iPhone 12 系列正式推出，不少人都對新iPhone的超廣角鏡頭相當感興趣。外國知名旅行攝影師Austin Mann就率先到加拿大的冰川國家公園，使用Pro版的三鏡頭相機和LiDAR傳感器，實測日間、夜間和下雪的環境下，iPhone 12 Pro的相機性能，想買機的用家值得參考！

根據Austin Mann圖片及文字評價，新iPhone將夜間模式放入超廣角鏡中後，大大提升在黑暗環境拍攝時的低光性能。對比沒有加入夜間模式iPhone 11 Pro，12 Pro在黑暗中明顯可以拍攝出肉眼也看不見的景象。Austin Mann亦讚揚新相機能鎖定曝光調整，LiDAR則能鎖定拍攝對象，無論拍攝人像或夜景都好有驚喜！

👇👇點圖欣賞Austin Mann用iPhone 12 Pro拍攝的作品👇👇

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旅行攝影師Austin Mann每年都會就新出的iPhone相機進行評測。他對新出的iPhone 12 Pro整體評價不俗，不過他認為iPhone 12 Pro Max在硬件上的提升更值得令人期待。若你喜歡Austin Mann的攝影作品，不妨多留意他的Instagram和Twitter！

來源：austinmann.com

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