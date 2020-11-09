【Apple Silicon Macbook 領軍、Apple 將公開三件新作？】因為疫情關係，Apple 今年發布會都被迫改到線上舉行，但新發布的產品數量比往年還要多，繼上月帶來 iPhone 12 系列之後，Apple也在 11 月 10 日舉行以「One More Thing」為題的發布會。

Apple《One More Thing》發布會 3 大傳聞新品預測

以往聽到「One More Thing」，就知道 Apple 有好東西準備發表，而今次的新品發布會以此為題，想必不會失禮，按事前流出的傳聞看來，Apple 除了會祭出早前已預告過的新版本 Apple Silicon MacBook，或者會有多兩件新作登場，以下就與大家逐一檢閱👇👇👇

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究竟 Apple 在 2020 年壓軸的「One More Thing」發布會將帶來甚麼秘密新作品？發布會將會在香港時間 11 月 11 日凌晨 2 時於網上直播，《香港01》科技玩物頻道的編輯們當然亦會即時報道，各位有興趣的 Apple Fans 千萬不要錯過。

Apple Silicon 又如何？制式 5 大特點跑贏 Intel 製處理器

話說回頭，作為今次發布會的主軸，Apple 自家處理器「Apple Silicon」是如何引起科技界、以至一般用戶的注目？

在 2005 年起，Apple 創辦人兼當時的 CEO Steve Jobs 就宣布為了製作更佳的 Mac 系列產品而棄用 PowerPC 處理器改為 Intel 出品的處理器，不過近年的 Intel x86 處理器的開發進度持續減慢，製程、速度皆被對手扒頭，反觀 Apple 自家研發的 ARM 架構的處理器在運算能力上屢創新高，是以 Apple 改用自家 Apple Silicon 的決定實屬合理之極。

是次 Apple 為旗下的 Macbook 改換成自家的 Apple Silicon 處理器，可謂是正式與合作了 16 年的 Intel 講「分手」（圖 The Indian Express）

未來的 Apple Mac 機改用 Apple Silicon 對比繼續採用 x86 處理器至少有 5 大益處👇👇👇

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