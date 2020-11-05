iPhone 13或採用屏下指紋技術？新專利曝光用紅外線提升準確度

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雖然屏下指紋技術早已在兩年前出現，但可能基於準確度等原因 Apple 卻遲遲未推出搭載屏下指紋識別的手機。雖然近日更走向採用 Face ID 這類人臉識別功能，但今日在美國專利及商標局就通過一項名為「通過電子設備顯示屏進行短波紅外光學成像」的專利申請。

在專利文件中所見，Apple 提出以短波紅外光像成像技術來進行指紋識別，而光學成像系統將有可能放置在屏幕附近實現屏下指紋解鎖，但這有可能會使屏幕邊框更厚。

事實上 Apple 專利與時下流行的屏下指紋解鎖技術有所不同，它所使用的是透過光學成像系統上發射短波紅外線，該紅外線會讀取手指的動作，並根據與屏幕接觸點來存取數據及作出分析。

以往屏下指紋技術因屏幕以可見光來存取數據及作出分析，這意味著在光源不同的環境下或會出現誤報的情況，若以新技術來取代此技術，準確度將會明顯提升。不過就目前情況，此技術只屬專利階段，故還不確定 Apple 會否量產此技術。

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【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】

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