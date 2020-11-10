Apple今晚（11／11 凌晨2時）將會舉行名為「One more thing」的發布會，早前2次的發布會分別已經公布及推出iPhone 12系列、iPad Air及HomePod mini等新產品後，相信Apple Silicon處理器的MacBook很大機會於今次發布會中首次現身。除了新版Mac機外，會否仍有其他新品公布呢？今晚《香港01》科技玩物記者就同各位果迷一同文字直播、直擊Apple「One more thing」發布會！

👇👇11月10日午夜開始（10月11日凌晨2時）記者就會在以下圖文即時直擊Apple One more thing發布會最新消息，請不時按F5 refresh 頁面睇最新消息！👇👇

11月11日更新

02：45＞Apple silicon M1處理器的Macbook Air、Macbook Pro及Mac mini將會在今日起預訂，下星期推出。（最後仲有PC Guy片尾彩蛋）

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02：37＞Macbook Pro來了。最強及最長氣的MacBook！1299美金起。

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02：35＞ Mac mini開賣699美金起。

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02：32＞另一款內置Apple Silicon M1處理器的Mac mini。5倍快、10倍細同級的Desktop PC。

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02：30＞電量最強，可連續播放18小時影片，最長氣的MacBook。定價999美金起。

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02：25＞New Macbook Air！比上代快3.5倍！GPU更快5倍！與同級Windows電腦快3倍。

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02：20＞大量軟件開發者大讚Apple Silicon非常強大。

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02：18＞用Page、Garageband等app都有更好的表現效果。而且將會有App可以雙雙使用Silicon或Intel對應的軟件。

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02：16＞Big Sur全面支援M1，而且效率非常高，更寧靜的操作以及最好的電池電量控制。

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02：14＞最電量效率的處理器，內置的8核心GPU同樣高效。再加上16核心Neural engine。

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02：10＞利用5nm制程的處理器，全球最快的8核心處理器

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02：07＞Apple Silicon第一代處理器「M1」

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02：05＞多位名星都愛用Mac...包括Kobe...

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02：00＞Tim Cook出來了...今次主題是Mac！

01：30 ＞ Tim Cook在One More Thing event前，利用iPhone 12 Pro Max於Apple Park的Steve Jobs Theatre前拍下這Magic moment...

11月10日更新

22：00 ＞ Apple Store網店已暫時關門，相信One More Thing event後將會有新產品推出。

👇先睇今次Apple發布會或會公布的新產品介紹！👇

以往聽到「One More Thing」，就知道 Apple 有好東西準備發表，而今次的新品發布會以此為題，想必不會失禮，按事前流出的傳聞看來，Apple 除了會祭出早前已預告過的新版本 Apple Silicon MacBook，或者會有多兩件新作登場，以下就與大家逐一檢閱👇👇👇

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