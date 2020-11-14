iPhone12 Pro Max拆機揭電池容量比上代少　記者實測續航力有驚喜

Apple iPhone 12 Pro Max 今日（11 月 13 日）連同 12 mini 一同正式開售，今代除了是最大屏幕的 iPhone 之外，其拍攝功能以及續航能力都是重點之一，有內地網媒就搶先拆解了剛收到的 iPhone 12 Pro Max，並且確認了傳聞中的電池容量 － 的確比上代更少了。

這個微博用戶「手機正維修」搶先拆解 iPhone 12 Pro Max ，比起國外的拆機「專業戶」還要早，難怪會自豪地加上「全網首拆」字眼（圖 手機正維修@微博）

由上一代 iPhone 11 Pro Max 開始，為了塞入更大體積的電池，Apple 就將電池包設計成相當特別的「L」型，而在 iPhone 12 Pro Max 之上亦繼承了這個設計👇👇👇

iPhone 12 Pro Max 電量比前代更少、續航力不跌反升？

從上面的拆解中所見，iPhone 12 Pro Max 的電池雖然保留了 L 型設計，但在容量上就改為 3687mAh，對比上一代 iPhone 11 Pro Max 的 3969mAh 下跌約 7％。不過根據《香港01》科技玩物記者早前開箱實測，iPhone 12 Pro Max 的續航力比想像中更好。

似乎Apple 的新 A14 Bionic 處理器搭配 iOS 14 有著相當不錯的電耗表現👇👇👇

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同場加映：iPhone 12 mini及12 Pro Max兩機有什麼賣點及缺點？

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