消委會｜洗衣機可說是每個家庭都不可或缺的家電，但又有幾多人買洗衣機前會留意用電用水的情況呢？原來在同一類洗衣機中，耗電和耗水量可分別相差約 7 成和 5 成半之多，想最精明地在三類洗衣機中作選擇，消委會幫用家測試的結果非常值得參考。

👇👇消委會針對三類洗衣機進行6個項目比較 到底那一類最慳電？👇👇

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三類洗衣機點分辨？

市埸上的洗衣機主要分為前置式（大眼雞）﹑葉輪式（日本式）和歐洲頂揭式，前置式最容易分辨，滾筒是水平正面向用家。而葉輪式和歐洲頂揭式都是在上面打開，但葉輪式運作時滾筒會圍繞垂直軸心自轉，歐洲頂揭式則是圍繞水平軸心自轉。

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資料來源：消委會

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除塵蟎吸塵機｜新式的吸塵機通常都附有很多不同吸塵頭，方便應付家屋不同情況的需要。很多人都會忽略床褥﹑枕頭上的塵蟎問題，但其實消委會早前也警告過，塵蟎可能就是每朝令你鼻敏感的原兇。因此特別推薦 5 款吸塵機，皆具有除塵蟎的的功能，或許能解決你經常眼痕或鼻敏感問題。

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