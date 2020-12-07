Netflix新作不斷，先有台灣遊戲改篇劇《返校》，另有韓國漫畫真人版《Sweet Home》，後者單集製作費超越《屍戰朝鮮》一集20億韓元（1400萬港元），屬12月必煲之作。

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《返校》劇集改用雙女主角，包括原作版的方芮欣（圖左）以及新角色劉芸香。

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