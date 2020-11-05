來到11月，Netflix又準備有二十多套好作品下架。每個月都會有好作品下架，當然要把握最後機會觀看！記者精選12套必看人氣電影電視劇，例如近期Netflix上討論度極高的驚慄電影《無聲絕境》，以及經典催淚電影《秋田犬八千》，亦有近期大熱作《后翼棄兵》女主角飾演的另一套人氣作，你又怎可以錯過呢！

今次下架的作品中，有多套是經典大作或由巨星主演，若錯過今次在Netflix收看就很難再有機會觀看。以下12套即將下架的作品，附上作品的詳細介紹，一於趁著假期一次過煲曬！

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人人都識唱的洗腦兒歌《Baby Shark》稍早前以超過70億次的觀看總數，打破了《Despacito》的紀錄，成YouTube最高觀看次數的影片，認真誇張！10大最高觀看次數的YouTube影片也有些意想不到的結果！

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