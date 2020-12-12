Mario、Pokemon、動森、Zelda、星之卡比、Splatoon等12款任天堂官方Wallpaper下載！如果大家Join了日本或外國的Nintendo Online會員，當生日月份都會提供一些Wallpaper桌布以供玩家下載，今次記者就集合兩年以來任天堂推出的生日Wallpaper以供各位機迷下載。

一向Nintendo Online會員都可以在生日月份收到Email，玩家如前往專頁，可下載不同的任天堂遊戲角色Wallpaper，無論手機、電腦或平板都適合。不過可能有些機迷才剛參與，又或者錯過了，沒有下載的確十分可惜。記者就為大家總合了這兩年以來任天堂官方提供的Wallpaper，好讓機迷們下載。

👇👇12款60張不同Size任天堂角色wallpaper下載👇👇

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同場加映：最近吉卜力工作室「賣大包」，每個月推出不同作品的高清劇照以供網民下載，最新更新5套作品，包括宮崎駿大人氣作品《龍貓》、《魔女宅急便》、《飛天紅豬俠》，連同之前《幽靈公主》、《哈爾的移動城堡》、《貓之報思》、《夢幻街少女》、《千與千尋》、《崖上的波兒》及《風起了》等作品。想下載？立刻點按下文連結吧！

百變貍貓（平成狸合戦ぽんぽこ／1994）

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飛天紅豬俠（紅の豚／1992）

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魔女宅急便（魔女の宅急便／1989）

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龍貓（となりのトトロ／1988）

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哈爾的移動城堡（ハウルの動く城／2004）

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貓之報思（貓の恩返し／2002）

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幽靈公主（もののけ姫／1997）

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夢幻街少女（耳をすませば／1995）

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風起了（風立ちぬ／2013）

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崖上的波兒（崖の上のポニョ／2008）

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千與千尋（千と千尋の神隠し／2001）

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