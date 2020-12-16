iPhone 12手機殼／AirPods／iPad／MacBook保護殼／Apple Watch錶帶Pac-Man食鬼或自訂型格設計只需要$150！買了新iPhone 12、MacBook等新gadgets，都會同時購手機或機身保護殼以策安全，不過想有個型格或獨一無二設計，或許近期去旺角某商場Popup Store，自訂型格手機殼最快15分鐘就搞掂，限時優惠最平只需約150元。

不少網上自訂手機外殼至少要幾百蚊，然後要等待好幾天才入手。最近就有間專門製作自訂機殼的公司開設了Popup Store落戶於旺角商場，提供自訂機殼款式的服務外，更獨有復刻Pac-Man食鬼設計，加上最近推優惠最平約150元就可購入，用來自用或送禮亦都不錯。

Pac-Man食鬼是不少人的童年回憶，復刻推出手機殼。（林勇攝）

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除了Pac-Mac款式外，還可以自訂不同的型格設計，只需要簡單幾個步驟，就可以設計出獨一無二的iPhone等不同gadgets外殼。

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同場加映：自訂手機殼老大哥「 CASETiFY Pokemon手機殼」新色登場！首次將伽勒爾地區發現的精靈（《劍》和《盾》登場）帶進的個人化平台，自訂設計不同款式的Pokemon機殼。

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同場加映：Nintendo Online會員都可以在生日月份收到Email，玩家如前往專頁，可下載不同的任天堂遊戲角色Wallpaper，無論手機、電腦或平板都適合。不過可能有些機迷才剛參與，又或者錯過了，沒有下載的確十分可惜。為大家總合了這兩年以來任天堂官方提供的Wallpaper，好讓機迷們下載。

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