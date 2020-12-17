聖誕禮物！PS4、PS5、Switch遊戲Amazon大特價｜臨近聖誕節，美國Amazon又再推出精選遊戲折扣，由Switch、PS4甚至最新PS5都有得減，大都比香港平幾十蚊至百幾蚊，仲要包香港上門直送，相當抵玩。記者精選20款抵買遊戲外，更會精選3張最多再減5%的信用卡推介，抵上加抵。

美國Amazon早前Primeday及Black Friday已經有不少劈價遊戲，不過如果大家錯過了上次的機會，那就不要錯過今次聖誕優惠。有PS4、Switch遊戲外，更有PS5遊戲減價。大部份產品，如果一張單累積達49美金，更可以免費直送香港。而且就連有兩隻推出不久的新作都列作減價之列，究竟有什麼好選擇？

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