【小米11水貨價格／上手試】2021 年乃是小米成立的第 11 個年頭，小米亦在稍早前正式發表了旗下正統旗艦手機的第 11 代 － 小米11。 雖然小米 11 的國際版本（很大機會另名為 Mi 11）最快都要等到 1 月底才會有發布會，但中國內地版已率先上市，日前更正式以水貨渠道進入香港。

＄5400 起搶先玩 Snapdragon 888 首作

小米 11 在發布時雖然有著眾多賣點，但對一般用戶而言，相信沒有甚麼比起全球首部採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器更為吸引，雖然因為時間關係，《香港01》科技玩物記者未能深度體驗小米11的強大之處，但亦能在短暫的試玩時間內，體會到新處理器配合新型屏幕所帶來的改進。

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雷軍簽名版外型驚喜、但價錢炒高$2000

連隨普通版本在香港上市的，還有加上小米創辦人雷軍簽名的小米 11 雷軍簽名版。它的內部配置與普通版沒有太大分別，只是外殼玻璃就加上了簽名及特別的壓紋處理，不過由於數量相當有限，它的水貨售價亦水漲船高，要買的話需要付出近＄7400 的代價。

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重溫小米11發布會精華、盤點六大入手理由

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小米11水貨太貴？想買平機可以考慮一下系出小米同門的 POCO M3。早前已經在香港上市的 POCO M3 採用 Qualcomm Snapdragon 662 處理器，在今日的處理效能上算是中至入門級數，但這樣做在壓低成本、造就千元價位之餘，效能較低的處理器也意味著功耗更低，難怪小米官方稱配合 6000mAh 大電，POCO M3 可以運行近 5 天之久。

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