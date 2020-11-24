iPhone 12 Pro Max／12 Pro／12／12 mini透視、X ray機內Wallpaper壁紙下載！iPhone 12系列推出一段時間，最近外媒製作了一批新iPhone的透視及X-ray機內零件設計的圖片，用來當作iPhone 12 wallpaper就型格不過。

iPhone 12系列機內的設計與以往有著很大不同，尤其iPhone 12 Pro Max以及12 mini的設計更加緊湊。最近專門解拆gadgets產品的「iFixit」，就發出了多張iPhone 12機身零件或X-ray透視圖片，都非常型格，用來當作Wallpaper壁紙就十分合適。

👇👇即睇即下載10張iPhone 12系列的機身零件或X-ray透視 wallpaper👇👇

+ 4 + 4 + 4

同場加映：不少網民發現iPhone 12或舊系列「螢幕偏黃」的問題仍然持續。iPhone螢幕偏黃可以有幾個方法自行解決，毋須要拎去Apple Store維修更換，下文就為各果迷用家列出3招自救。

👇👇3招方法解決iPhone 12或舊iPhone系列螢幕偏黃的問題👇👇

+ 5 + 5 + 5

👇👇👇同場加映：iPhone 12/iOS 14災情合集！點圖放大睇Apple官方說明及解決方法👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

詳盡解決方法 👉iPhone 12現4大災情 螢幕變綠不能解鎖 Apple官方教解決方法