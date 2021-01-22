撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-01-22 17:54

外媒網站iPhoneSoft的最新報告傳出消息指，Apple 將在 iOS 15 不再支援部分舊款的 iPhone 和 iPad。如果傳言屬實，即被「淘汰」的 iPhone 將用不了 iOS 15或以上的功能，如Apple 推出新產品，需要用 iOS 15以上的型號連接的話，亦可能影響這幾款 iPhone 對新產品的操作。

👇👇iOS 15﹑iPadOS 15 傳將停止支援部分 iPhone﹑iPad 點圖放大睇受影響機型👇👇

+ 2 + 2 + 2

以上受影響的 iPhone 和 iPad 型號，部分仍有在 Apple 官網，以翻新機的狀態出售。如正在使用或打算入手這些型號的話，可能要有心理準備或不能更新 iOS15。

資料來源：9To5Mac

相關圖輯：Apple精選世界各地iPhone 12用家拍攝高清靚相！👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

同場加映：Samsung Galaxy S21／S21+港版上手評測：手感、拍攝表現均有驚喜

Galaxy S21、S21+ 評測｜Samsung 2021 年的旗艦、Galaxy S21 系列即將在本月的 29 日正式上市，今代延續上兩代的策略依然有三部不同機種選擇，分別為 Galaxy S21、S21+ 以及 S21 Ultra。

👇👇👇按圖放大看 S21、S21+ 機身設計細節👇👇👇

想睇Galaxy S21系列3機比較？即睇：Samsung Galaxy S21／S21+港版上手評測：手感、拍攝表現均有驚喜