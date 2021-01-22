S21 Ultra評測｜Samsung 2021旗艦性能、鏡頭大躍進！8個必買理由

撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-01-22 01:32

S21 Ultra評測！Samsung 2021年旗艦手機Galaxy S21 Ultra實機上手實測，無論性能、鏡頭都比上代S20 Ultra、Note20 Ultra，甚至同系S21／S21+更為出色。記者認為要買一係最高性價比的S21、或最強頂級配置版本S21 Ultra。

Samsung Galaxy S21系列下星期正式推出，《香港01》科技玩物記者就提早一個星期實機入手慢慢測試。記者測試近2天後，發現今代比以往升級的地方非常多，而且如果覺得一係買最平的S21，皆因性價比最高，要不然就購入效能、攝力最頂級的S21 Ultra！

記者認為要買就買最頂配，S21 Ultra實在是不二之選（左Note20 Ultra、中S21 Ultra、右S20 Ultra／林勇攝）

👇👇S21 Ultra必買8個理由，以及與S20 Ultra、Note20 Ultra機身對比👇👇

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測試拍攝影相 👉前往睇試相圖輯👉S21 Ultra／S20 Ultra／Note20 Ultra相機攝力｜Samsung同門比併

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同場加映：今代 Galaxy S21 系列在設計語言上又試大改，連同新加入的硬件、功能，予人煥然一新的感覺；早前《香港01》科技玩物頻道的記者就率先試玩了 Samsung 今次發表的新作，以下就先為大家來 Galaxy S21 系列 10 個值得留意的升級位。

即睇Samsung S21／S21+／S21 Ultra 實試10大升級位👇👇👇

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Samsung Galaxy S21 系列香港售價及上市優惠

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