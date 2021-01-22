撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-22 17:46

智能手機的續航力一直是用戶們十分關注的一環，而廠商們亦深明這點，來到 2021 年，為手機們配置 4500mAh 或以上的大電池已是等閒之事，Samsung 新旗艦 Galaxy S21 Ultra 更是內置了 5000mah 的電池。 趁著Galaxy S21系列即將上市，外媒就紛紛找來 S21 Ultra 與一眾最新的旗艦機進行電池測試比併，其中更包括了Apple iPhone 12 Pro Max。

馬拉松式電力測試：Apple iPhone 12 Pro Max 佔優？

首先有 YouTube 頻道 TechDroider 的測試，他的測試對象主要為 2021 年市面上可以找到的最強旗艦手機，包括了 Samsung Galaxy S21 Ultra、Apple iPhone 12 Pro Max、小米 11 、OnePlus 8 Pro，另外又有上年度的 S20 Ultra，可以讓大家看見 S21 Ultra 在電池續航力上有多大進步。

TechDroider 的測試分為 5 部份進行，分別為 2.5 小時的《PUBG Mobile》 遊戲運行、3 小時的 YouTube 影片播放、1 小時的 Chrome 網頁瀏覽、1 小時的 Instagram、最後就是拍攝影片至電池耗盡（圖 TechDroider@YouTube）

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在電量比併中，Apple iPhone 12 Pro Max 以約半小時的額外操作時間，力壓 Samsung Galaxy S21 Ultra，然而在此測試中存在不少不公平因素，其中最顯眼的在於屏幕更新率及設定。

雖然 iPhone 12 Pro Max 的電池電量比其他機更少，但其屏幕的更新率最多也只有 60Hz，其他 Android 機的屏幕更新率卻全部設定在 120Hz，屏幕的亮度設定又不一致，故 Apple 在此勝出的結果，有商榷餘地。

睇片、上網逐項測試：Samsung 力壓 Apple、更發現有趣數據

如果認為上述測試不公平的各位，可以另行參考一下由更專業的外媒網站 PhoneArena 所製作的測試影片，今次他們就集中在同一項工作，直至電池由 100％ 跌至 0％ 為止，在實驗公平性上更佳；而就在這個條件之下，Samsung 手機的表現就較 iPhone 為佳，過程中更發掘到不少有趣的數據。

PhoneArena 的測試，集中在 Samsung 與 Apple 的新、舊機之間的對比，除了新發表的 Samsung Galaxy S21 Ultra 以外，還有 Note 20 Ultra、S20 Ultra 以及 Apple iPhone 12 Pro Max、11 Pro Max（圖 PhoneArena@YouTube）

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同場加映：Samsung S21／S21+／S21Ultra實試｜首見SPen、3分鐘速睇10升級位今代 Galaxy S21 系列在設計語言上又試大改，連同新加入的硬件、功能，予人煥然一新的感覺；早前《香港01》科技玩物頻道的記者就率先試玩了 Samsung 今次發表的新作，以下就先為大家來 Galaxy S21 系列 10 個值得留意的升級位👇👇👇

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