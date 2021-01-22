Samsung Galaxy S21／S21+港版上手評測：手感、拍攝表現均有驚喜

撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-01-22 09:50

Galaxy S21、S21+ 評測｜Samsung 2021 年的旗艦、Galaxy S21 系列即將在本月的 29 日正式上市，今代延續上兩代的策略依然有三部不同機種選擇，分別為 Galaxy S21、S21+ 以及 S21 Ultra。 Samsung Galaxy S21 Ultra 在三機當中規格最強，但定價更為親民的 S21／S21+ 吸引力都不低。《香港01》科技玩物記者稍早前就拿到了港版的 Galaxy S21、S21+ 實機，進行更深入的試玩，以下就為大家送上試玩報告。

Galaxy S21、S21+ 新設計凸顯金屬感

Galaxy S 系列的設計來到這一代 S21 又經歷一次大改，將金屬邊框與相機鏡頭的外框合而為一，除了提升對相機鏡頭的保護性以外，設計語言上亦比以往幾代更為簡約統一。

👇👇👇按圖放大看 S21、S21+ 機身設計細節👇👇👇

S21 細機手感更佳、塑膠玻璃無礙

6.2 吋屏幕的 Galaxy S21 機身細小，明顯更好「揸手」（蔡浩騰 攝）

今代 Galaxy S21 及 S21+ 的規格與設計極其相似，但 S21+ 的定價卻至少要比 S21 貴上＄1700，較為平價的 Galaxy S21 自然更有其吸引力，但較細小的機身手感又如何？記者就將三機並排作出比較👇👇👇

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整體操作流暢、然而 S888 處理器加成不大

Galaxy S21 的機身設計的確令人眼前一亮，但作為一部 2021 年上場的新任旗艦，S21、S21+ 並未算差，但認真並不會在操作上帶來甚麼驚喜。

Samsung Galaxy S21 系列全線採用 Qualcomm S888 處理器，內置的八核心架構，其中一枚為新的Cortex-X1核心（蔡浩騰 攝）

S21 香港版本全系列皆採用了 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，是 Android 陣營首次出現的 5nm 製程處理器，但不論是日常的遊戲、跑分表現，抑或是電量續航力等等，在 S21、S21+ 之上都沒有體現甚麼特別進步之處，僅一句「中規中矩」可以定案。

拍攝硬件進步不大、軟件功能搭救

雖然是隔了一年所推出的新一代，但 Galaxy S21 的拍攝鏡頭硬件卻沒有多大進步，一樣是 1200 萬像素主鏡、1200 萬像素廣角鏡以及 6400 萬像素遠攝鏡的組合。

幸而 S21、S21+ 兩機仍然保持到 Samsung 手機在攝影功能方面的高水準，同時加入了 Zoom Lock 智能變焦鎖定功能，讓 S21、S21+ 雖然最大只支援至 30x 數碼變焦，但透過額外的穩定性提升了長焦功能的實用性。

Zoom Lock 功能可以視為 S21 系列新增的智能防手震功能，在開出超過 20 倍變焦時就會自動隨變焦預覽一同啟動，介面雖平平無奇，但卻大大提升了拍攝體驗（蔡浩騰 攝）

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