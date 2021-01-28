Apple翻新機有幾平？有保養？可買AppleCare？入手前必知10件事

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Apple 翻新機｜用 Apple 產品的人很多，但知道或買過 Apple 翻新機的可能只有少數。不少人會擔心翻新機不知被什麼人用過，可能會很破舊，甚至到你手一用就壞等等。筆者整合了 10 條買 Apple 翻新機前，必須知道的Q&A，幫大家了解一下Apple 這項服務，看看翻新機是否適合你的需求。

👇👇Apple 翻新機買前必睇10條Q&A　可以買AppleCare？跟機有保養？比全新機便宜多少？👇👇

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Apple 翻新機｜Apple 產品甚少減價，想擁有 Apple 新款產品，但又覺得價格太高怎麼辦？其實 Apple 官方不時會推出翻新產品，雖然是二手產品，但全部經由 Apple 原廠檢驗測試，以及更換不通過測試的零件。Apple 認證的翻新產品，可能是不少想平買 Apple 產品，同時較有保障的選擇。

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想睇埋 MacBook Pro 有什麼翻新機選擇？即睇：Apple 1月翻新機｜MacBook Pro 2020 85折　精選23款Apple翻新機

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