撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-01-28 19:00

Apple 翻新機｜用 Apple 產品的人很多，但知道或買過 Apple 翻新機的可能只有少數。不少人會擔心翻新機不知被什麼人用過，可能會很破舊，甚至到你手一用就壞等等。筆者整合了 10 條買 Apple 翻新機前，必須知道的Q&A，幫大家了解一下Apple 這項服務，看看翻新機是否適合你的需求。

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Apple 翻新機｜Apple 產品甚少減價，想擁有 Apple 新款產品，但又覺得價格太高怎麼辦？其實 Apple 官方不時會推出翻新產品，雖然是二手產品，但全部經由 Apple 原廠檢驗測試，以及更換不通過測試的零件。Apple 認證的翻新產品，可能是不少想平買 Apple 產品，同時較有保障的選擇。

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