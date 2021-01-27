撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-01-27 16:46

鑑於目前蘋果在科技產業的地位，因此有不少投資機構以及科技公司是專門靠研究蘋果公司的產品以及策略而聞名，這就導致了歷年來蘋果新一代iPhone必然會早發佈之前早就被劇透的差不多。綜合權威分析和可靠爆料來看，蘋果下一代iPhone 12S基本定了！

至於蘋果下一代iPhone是叫「iPhone 13」還是「iPhone 12S」的問題，這一點就不糾結了。只能說西方文化裏對數字13極為忌諱，因此大概率會被命名為「iPhone 12S」。另外「S」也被廣泛理解為升級版的含義，因此下一代產品不會有太大的變化。

畢竟這一代iPhone 12已經提供了對5G網路的支持，其外觀設計也一改多年的圓潤走起了復古剛硬的路線。因此下一代iPhone 12S在晶片方面仍舊是按部就班的升級版5nm工藝A15晶片沒有懸念，同樣是升級版5nm的X60基帶也沒有懸念，按部就班就好。

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這些早就「規定」好的路線就不再贅述，根據最新的報料稱蘋果下一代iPhone 12S會在攝影那方面繼續強化。去年iPhone 12 Pro Max 首次搭載傳感器防抖（Sensor-Shift OIS）技術，而今年會把這項技術下放到主流產品，並且會採用最新的7P鏡頭。

此外消息還指出，iPhone 12S將會改用目前12 Pro系列的圖像傳感器，全系新iPhone 12S的拍照水準會再提升一個等級。目前供應鏈消息稱蘋果新iPhone 12S將全系搭載 LiDAR 傳感器，提升設備的拍攝及 AR 能力，這一點確實是一個不小的提升。

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另外還有「瀏海」縮小的問題，其實這個傳聞在iPhone 12之前就有了，但卻因為一些原因導致並沒有實現，那麼或許將在iPhone 12S上成真。為了縮小「瀏海」的尺寸，蘋果希望在今年的 iPhone 上改變設計，包括將缺口內的多個元件合併成一個以減小尺寸。

YouTuber博主在他的視頻中分享了新 iPhone 試生產屏幕背板的諜照，可以看出 Face ID 模組有所變窄。Mac Okatara 同樣指出蘋果會將其中的一個模組移動至外殼邊緣以縮窄「劉海」尺寸。據悉，Face ID 模組將繼續由 LG Innotek 和鴻海集團供應。

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最後一點就是屏幕方面的升級和變化了，韓國媒體TheElec稱三星將成為屏幕的獨家供貨商，LTPO屏幕會首次出現在 iPhone 上，意味着 Pro 版本支持最高 120Hz 的可變刷新率，不過iPhone 12S mini 和 iPhone 12S將繼續沿用60Hz刷新率屏幕。

按照一款手機的生產流程來看，並結合以前iPhone 13已經打樣的消息來看，目前無論是叫iPhone 13好，還是iPhone 12S好，基本上蘋果下一代iPhone基本已經定型了，後續的工作都是為了在9月份發佈進行籌備，因此每年這個時候的傳聞一般都是真的。

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