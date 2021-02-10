撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-10 15:11

Macbook Pro 免費換電｜軟件更新雖然會為手機／電腦帶來新功能或填補漏洞，但有時卻因軟硬件兼容問題而引發麻煩。 Apple 日前為 Mac 系列機種提供最新版本的 MacOS Big Sur 11.2.1 版本更新，卻意外觸發了某些舊型號 MacBook Pro 的充電 Bug，令這些舊機未能充電，最終 Apple 認定問題不能經軟件手段解決，決定為特定型號的 MacBook Pro 用戶提供免費更換電池的維修服務。

3 步檢查 MacBook Pro 是否符合電池更換資格

從 Apple 提供的維修服務通知中，今次被 MacOS Big Sur 11.2.1 版本影響的機種不多，只為過去其中 2 年發售的 MacBook Pro，屬於目前 Mac 用戶的少數，但全都已經過了保養期，如果經下列步驟驗證後為受影響用戶、因而獲得免費電池更換，都可算「因禍得福」。

👇👇👇按圖放大看 MacBook Pro 機型／電池驗證步驟👇👇👇

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近年興起的快速充電是用戶們趨之若鶩的功能，今年更有新興的 GaN 氮化鎵物料火牛陸續上市，標榜可充手機之餘又可以為 MacBook 等電腦充電，究竟一個好的手機火牛要如何選擇？

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