撰文： 林勇 最後更新日期： 2021-02-09 07:00

年廿八大掃除、超輕便小米米家吸塵機mini實測！有時只需要清潔枱面、床鋪、梳化時，開吸塵機又太陣仗，非常煩惱。小米米家早前就推出了「小米米家吸塵機mini」，只有暖水壺的size，卻擁有接近一般吸塵機的吸力，非常吸引！記者立刻實測1個星期，看看有什麼值得入手的理由以及缺點。

小米米家吸塵機mini早前推出，只有暖水壺size的迷你吸塵機卻擁有十分強大的吸力，而且只賣$299，非常吸引。但實際使用又會如何呢？記者實試1個星期，看看有何賣點以及缺點。

用來清潔工作枱面、鍵盤、或床鋪都非常方便。（林勇攝）

👇👇即睇「小米米家吸塵機mini」1星期實測結果，以及有何賣點缺點👇👇

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同場加映：吸塵機基本上是每個家庭都有的家電，新款的吸塵機越來越多功能，方便用家清潔家居，但你又是否知道如何清潔保養吸塵機呢？這直接影響到吸塵機的性能。

👇👇使用吸塵機 4 點注意事項﹑清潔方法👇👇

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