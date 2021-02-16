撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-16 14:59

Apple Watch 免費維修｜Apple 裝置更新又見災情？Apple 今日（2 月 16 日）發出通知，指一少部份的 Apple Watch 在更新至 Watch OS 7.2 或 7.3 後出現無法充電的問題；縱然新 7.3.1 版本的 WatchOS 更新有可能解決 Bug，但仍然有一部份 Apple Watch 未能救回，需要回廠免費維修。

3 步檢查 Apple Watch 是否符合免費維修資格

是次受影響的 Apple Watch 在早前升級至 WatchOS 7.2／ 7.3 後，於省電模式（Power Reserve Mode）下不能正常充電（圖 YouTube）

👇👇👇按圖放大看受影響 Apple Watch 型號及官方建議檢查步驟👇👇👇

同場加映：佛心 Apple！部份MacBook、AirPods 產品皆可享受免費維修／換電

其實今次出事的 Apple Watch 已非近期因軟件更新 Bug 而需要維修的 Apple 裝置，上星期另一批 MacBook Pro 都同樣因更新後的充電問題而需要維修、上年Apple 又宣布全線 AirPods Pro 在更新後出現雜音等等。

幸而 Apple 會將已過保養期的產品都一併包括在免費維修之列，讓用戶亦不需要額外多花金錢就可以延長裝置的壽命👇👇👇

MacBook Pro 部分型號可免費更換電池、3步檢查是否符合維修資格

從 Apple 提供的維修服務通知中，今次被 MacOS Big Sur 11.2.1 版本影響的機種不多，只為過去其中 2 年發售的 MacBook Pro，屬於目前 Mac 用戶的少數，但全都已經過了保養期，如果經下列步驟驗證後為受影響用戶、因而獲得免費電池更換，都可算「因禍得福」。

👇👇👇按圖放大看 MacBook Pro 機型／電池驗證步驟👇👇👇

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同場加映：AirPods Pro出雜音？蘋果免費換！教你網上預約Apple Store登記換

AirPods或AirPods Pro用了一段時間難免會有一些小毛病出現，記者的AirPods就在去年購買用了大半年後發現AirPods Pro發出一些十分輕微的電音，雖然對於聽歌沒有太大影響，但始終感覺不太好。因而決定就在保養期前於Apple Store嘗試「維修」。說就說是「維修」但因為耳機太細不能即場維修，大都會更換對新的耳機給買家。

👇👇👇想知如何Check AirPods Pro的保養期？以及記者「實戰」登記Apple Store更換耳機的步驟，即睇下圖解說👇👇👇

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iPhone 11早前爆部份批次螢幕會出現一些觸控上的問題，如果有iPhone 11用家最近發現操作時有點不順，就要留意以下的免費更換計劃！Apple早前公布「iPhone 11 觸控問題顯示器模組更換計劃」：想知自己的iPhone 11有否免費更換資格？跟以下3步簡單查閱！另外，就算有資格更換，都要有留意幾個注意點👇👇👇👇

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