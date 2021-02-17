撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-17 15:18

iPhone 13 傳聞總匯｜雖然 Apple iPhone 12 系列才剛發售幾個月，但市場已經不斷傳出有關下代 iPhone 的消息，除了規格、功能以外，竟連命名都有其討論價值。 以下《香港01》科技玩物記者就集合了近日最多人議論的 iPhone 13／12s 的傳聞重點，讓大家從「大預言」中看到新 iPhone 的輪廓。

iPhone 13 傳聞規格 15 大必知重點

講到下一代 Apple iPhone 的賣點傳聞，消息來源可不止一個，除了準確度向來甚高的分析師郭明錤，近日 YouTube 頻道《EverythingApplePro》的影片又引述另一著名的洩密者 Max Weinbach，指出大量下一代 iPhone 將加入的諸多新功能、新設計；將新舊傳聞整合之後，目前可以得出 15 件重點。

👇👇👇按圖放大看 iPhone 13 規格／功能傳聞重點詳細👇👇👇

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雖然網上對下一代 iPhone 的討論相當踴躍，然而不要忘記 Apple 的 iPhone 產品線更新時間，最快都要等到 2021 年的 9 月，換言之還有半年有多的時間，即使是現在講得言之鑿鑿的事情，過多幾個月都可能因為 Apple 的內部原因而被迫取消或有所改動，一切還是以 Apple 的官方公布為準。

同場加映：30 部舊旗艦手機回收價、iPhone 最保值

踏入 2021 年，小米、Samsung 相繼發表了他們的旗艦新作，而其他手機廠的新出品更是陸續有來，用家們除了想入手新機之外，不少人也有興趣知道自己手上機種的 Trade-In 價，好讓舊機的「剩餘價值」可省上一筆。



《香港01》科技玩物記者從不同渠道搜羅過去三年（2018年至2020年），在香港市場推出過的旗艦機回收價，好讓大家在換機前參考。

👇👇👇按圖放大看： 2018~2020 年間手機回收參考價（2021年2月更新）👇👇👇

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