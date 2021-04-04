撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-04-04 07:00

英國品牌 RHA TrueControl ANC 藍牙耳機，此品牌相當重視其隱重成熟的外觀設計，由旋轉開蓋充電盒以至消光唖黑色的耳機，型到盡頭。那功能、音色、降噪幾方面 RHA TrueControl ANC表現？即睇！

【優點1】IEM式機身有助隔音

雖然ANC主動降噪表現未算好勁，但因為 RHA TrueControl ANC耳機是用類似入耳式鑑聽耳機IEM那種貼耳設計，這部份的隔音能力比AirPods Pro 耳機好。而且它的用料設計有份穩重的感覺，心理上帶給你一份與世隔絕感的「安全感」，這一點亦比AirPods好。

【優點2】超型金屬耳機盒

其實上一代RHA的真無線藍牙，已經是使用這種旋轉揭蓋設計，今次RHA TrueControl ANC的耳機盒更重手，表面又包了一層啞色的防滑保護物料，喜愛「黑魂Gadget」的人會好like，比起來AirPods Pro那個白色盒仔就如塑膠玩具，完全比下去。

【優點3】少有兼備ANC/aptX藍牙耳機

RHA TrueControl ANC音場算廣，低音量略多，令人聲帶一點點朦，不過整體幾討好。它使用高規格的藍牙晶片，屬少數可同時支援ANC，又可以用aptX無損格式跟Gadget連線的降噪藍牙。比起來AirPods Pro 只得AAC規格，配以android手機表示即時變差。相反RHA TrueControl ANC駁iPhone表現都不俗，駁支援aptX的Android手機時就比AirPods 或只能行AAC/SBC的降噪藍牙耳機出色得多，平均值勝。

通話

RHA TrueControl ANC 藍牙耳機的通話質素，它的確做到不錯的抗風聲，但始終沒有「花曬頭」，收音咪對不正嘴，人聲收音始終有點朦。

總語：硬淨粗獷

RHA TrueControl ANC 藍牙耳機外觀跟聲低都帶一份硬淨、粗獷的感覺，外型行先已經能吸引不少玩家支持，加上音色及通話方面亦達到不少fans。特別想提一提，RHA TrueControl ANC的配件很豪華，竟然「無料」送Complay 記憶形像耳棉，單是1對

售價：$2499 (Street Value 2577 2599)

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