【Acoustune HS1300SS 開箱 + 8款初燒耳機推介】想試試從手機聽歌進階至音樂鑑聽器材嗎？近日日本名牌Acoustune推出了新一代入門機Acoustune HS1300SS，兩千多港元新低價，比同系列上代入門耳機要平千多元！而且優點更多！而文末亦會加碼介紹多8款性價比高的「初燒耳機」，給你更多選擇。

Acoustune HS1300SS 備有藍／紅色選擇，音色相同。（鍾世傑 攝）

配以最新Hiby New R6 播放器，試聽16BIT MOOV 櫻坂46新碟，人聲清晰、低音節省明快，《Nobody's Fault》的前奏翻聽了3次，超正。（鍾世傑 攝）

Acoustune HS系列特色是分成內／外雙層獨立分隔的金屬製Housing，減少多餘震動令音色更純淨。全個HS系列，首作就是3年推出、1紅1藍的入門作「HS1551CU」（當年賣$3,980），如今日牌決定以最新技術重新以「入門作」為主題，創作了迷你、輕巧、貼耳的入門新作：Acoustune HS1300SS！

即睇Acoustune HS1300SS特色👇👇

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《香港01》科技玩物頻道趁大家年尾「身痕想使錢」，推介8款性價比高的「初燒耳機」，定位適合初次嘗試進入音樂鑑聽世界新手，無高價器材配合亦玩得開心，Let's CHECK！

8款精選推介進階初燒耳機👇👇

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