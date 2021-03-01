撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-01 15:52

友和在3月正舉行「8週年感恩節」，每日都有不同類型的數碼產品提供優惠，部分限量產品更以 $8 發售，如 Alpicool便攜小冰箱﹑Dell Chromebox 3010電腦﹑頸肩按摩器等，Apple iPhone 12 64GB 低至 3 折（$1,888）入手。同時，豐澤網店也正舉行戶外數碼產品優惠，想趁天氣仍有點涼意去露營野餐的話，就不要錯過今次豐澤網店限定優惠。

👇👇友和8週年感恩節 1/3～13/3 每日限量搶購 最抵$8搶數碼產品（持續更新）👇👇

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13/3 5個時段必搶優惠產品（友和網站截圖）

友和8週年感恩節

友和網店優惠在整個 3 月都有，由1/3～13/3 每日都有不同類型的產品優惠，當中包括 $8 限量搶購產品，以及 13/3 日必搶的 $1,888 iPhone 12 65GB。目前友和網店只公開 9/3 日前的優惠產品，想搶到心水產品，就要留意本文更新。

品牌優惠日

14/3～1/4 日，連續 19 日都有不同品牌優惠，包括 Samsung﹑Apple﹑Dyson﹑Logitech 和 LG 等，就算第一輪搶不到 $8 激抵產品，也有第二輪機會入手抵玩數碼產品。

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