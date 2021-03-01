撰文： 嚴熹曼 最後更新日期： 2021-03-01 14:04

在蘋果官網買電話都不一定有保證！事關有報道指，一名內地女子日前在蘋果官網購買一部iPhone 12 Pro Max後，打開竟發現裡面只是一件價值10元的東西，懷疑新手機一早已被盜。

近日有內地市民在蘋果官網購買價值過萬元的新iPhone後，滿心期待等待新手機送來後，打開卻發現手機不翼而飛，小偷還好心地放回一個與iPhone差不多重量的另類「蘋果iPhone」，令事主收到後欲哭無淚。

👇👇即睇手機被調包事發經過【點圖放大睇】👇👇

+ 5 + 5 + 5

事主真係慘過開Party畀人整蠱收到空嘅iPhone盒！幸好現時所有Apple產品都可以用Find My Phone功能尋找，一旦遺失了，只要該裝置曾啟動過或連上網，就能馬上定位追蹤裝置甚至鎖機清除資料。相信這名小偷也是因為中途曾開啟過手機，因此蘋果公司馬上可以追蹤被盜手機的去向。想知道如何用Find My Phone尋找手機？睇埋下面教學！

同場加映：滑雪意外失iPhone 11 Pro近兩日冰底尋回 附尋找iPhone設定

【Find my iPhone 找尋遺失手機】滑雪場冰天雪地，滑雪者身穿大厚衣，不少滑雪人士都曾經意外丟失物品經驗；雖然大多都能在滑雪場失物認領處尋回，但iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max的防水能力，正好幫助一名滑雪者將手機失而復得！亦附「Find my iPhone」（尋找我的iPhone）功能設定，以防萬一！

👇👇尋找我的iPhone（Find my iPhone）教學👇👇

+ 2 + 2 + 2

想知冰天雪地點搵返部電話？即睇：滑雪意外失iPhone 11 Pro近兩日冰底尋回 附尋找iPhone設定

同場加映：iPhone/Android/PC/Mac原來可互通AirDrop 無線傳相片、文件教學

一直以來iPhone／iOS／Mac之間可以利用AirDrop來互傳相片、文件非常方便，只需一點按鈕一秒即傳。但未能與Android或PC傳送文件就有點遺憾。不過最近有方法，iPhone、Android、PC及Mac多種不同裝置上，利用類似「AirDrop」的方式，互傳相片、影片及文件，易用又十分方便！

👇👇即睇iPhone、Android如何AirDrop 一秒無線即傳相片！以及4個使用重點！👇👇

+ 6 + 6 + 6

原來iPhone/Android可以互通？即睇全文：iPhone/Android/PC/Mac原來可互通AirDrop 無線傳相片、文件教學