撰文： 羅俊文 最後更新日期： 2021-03-18 06:00

說起鍾培生，相信大家第一時間聯想到他與林作的世紀拳賽「臨終之戰」，但大家對於這位90後「富三代」又了解幾多？人稱「香港電競之父」的鍾培生，自爆14歲那年第一次學做生意，一個暑假賺了40萬元，算是人生的「第一桶金」。但他也後悔當時走錯一步棋，導致少賺了300多萬元，箇中原委，由鍾培生親身解說。

鍾培生與林作的拳賽近月成為茶餘飯後的話題。（龔嘉盛攝）

鍾培生，香港電子競技有限公司創辦人兼執行長，同時在2018年以創辦人的身分入選福布斯亞洲《30位30歲以下精英》的「消費科技」項目。身家億萬的他，接受《香港01》科技玩物頻道訪問時大談生意經，憶起第一次做生意的經歷，他最後悔走錯一步賺少300多萬元。

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人生最後悔的事：請太多人

14歲第一次做生意，算是很好的成績，但要成長，必須從失敗中學習。鍾培生回想起創立如「親生仔」般的HKEsports時未有量入為出，聘請了很多朋友做員工，導致規模過份膨脹：「公司最多請180人，出糧最誇張一個月600萬。」

鍾培生公開多謝過往一班戰友：「多謝你們超我一起成長」（YouTube截圖）

對初創公司來說，每月600萬元開支是個非常龐大的數字，鍾培生明白到如此下去注定失敗，最後只好無奈將他們親手解僱。鍾培生早前錯就這事在其YouTube Channel，向這班「老友」致歉：「對不起...亦都多謝你們和我一起成長。」為了壓縮公司開支，現時公司的拍片等項目，都改以外判形式進行。

支持電影業

除了電競事業，鍾培生近年也涉獵娛樂事業。早前他就投資港產片《#PTGF出租女友》，問及為何對電影有興趣。鍾就認為，與其說是投資，不如說是支持本地電影：「令到人笑係一件好正能量的事，《龍咁威》、《行運一條龍》，都是一些屎尿屁的事，但能夠讓人開心就夠。」

【同場加映】培生近日竟然在連登討論區開Post，引來過千人留言！鍾培生接受訪問時回應，稱連登發文都是為了拍YouTube，而且是一心消費連登仔！他更聲稱要將一個負能量的地方變得正能量，卻竟換來檢舉？

真心消費連登仔？不怕檢舉Post？【點圖放大看】

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【同場加映】鍾培生回望過去讀書生涯裡，不禁自稱自己中一的時候，是一個問題兒童，曾因為打《神之領域》Online Game而在學業上出現問題！👇自稱Form.1問題兒童！英文得零分？【點圖放大】👇👇

鍾培生細個打機有時限，想知更多？即睇全文：鍾培生曾是問題兒童英文零分 學會每事認真對待：打機都要有進步

同場加映：鍾培生一向惹火，特別在連登討論區，有時真身上連登，回應網民提問，刀光劍影，花生滿滿。《開罐 Opener》挑選了20個連登PO，鍾培生即場回應尖銳問題，更答到爆晒粗！

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