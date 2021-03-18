撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-03-18 07:00

「香港電競之父」鍾培生（Derek）因為與林作的「百萬擂台戰」，因而被網民熱議。近日鍾培生竟然在連登討論區開Post，引來過千人留言！鍾培生接受《香港01》科技玩物頻道訪問時回應，稱連登發文都是為了拍YouTube，而且是一心消費連登仔，希望將一個負能量的地方變得正能量。

2013年，鍾培生成立香港電子競技有限公司。（龔嘉盛攝）

出Post消費連登仔

鍾培生與林作的「擂台之戰」被連登討論區的網民熱論，日前鍾培生就用真名「鍾培生Derek」在連登討論區開Post，短短一個半小時間更引來過千人留言！鍾培生稱，兩個月前為了拍YouTube片，就開了連登Account，出過數十個帖文，由開Post到回應網民，竟然全程過程都拍攝著？難道他是真心消費連登仔？不怕他們檢舉嗎？

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面對Haters的批評，鍾培生直言：「我完全唔Care！」他解釋：「我就係一個睇數據嘅人，如果HKESports唔睇數據，講感覺，真係可以返屋企啦。」鍾培生覺得自己工作繁忙，根本懶理負面評撃：「咁我連自己啲支持者都無時間應哂，我邊有時間睇啲Haters啫。」他指：「我只會諗點樣去利用任何一樣嘢，令到我支持者開心㗎啫。」

拍YouTube想粗俗啲？

鍾培生經營YouTube頻道約10個月，表示初時未拿捏YouTube模式，原本目標在首一個月拿下2萬個訂閱，結果只有一萬多個訂閱「做咗2、3個月先真係有兩萬（訂閱者），捉唔到個位呀。」他坦言，當初拍的片比較正經，以創業家的身份說話，於是重新審視拍YouTube影片走向。

鍾培生明白拍 YouTube的辛酸 ，所有 YouTube內容都是自己預備，再外判去坊間的Studio團隊去拍攝。（龔嘉盛攝）

鍾培生在思想拍片方向的時候，曾經擔心自己說話太粗俗，怕觀眾未必喜歡他的真性情「我當時糾結咗好耐，大家想睇呢個好悶形象嘅我，定睇返我自己呢。」他坦言：「自己睇《低俗喜劇》、《龍咁威》、《行運一條龍》、《我要做Model》呢啲全部都係一啲屎尿屁嘅嘢，但係就會睇得好舒服同好開心，我亦唔覺得呢啲主角Cheap。我只不過係做自己，只要有底線就可以隨心做事。」

鍾培生的YouTube頻道建立培生培心會員制，又成立Derek.love網站。（鍾培生Derek Cheung＠YouTube頻道截圖）

派錢送暖因為佢？

鍾培生YouTube設有培生培心會員制，會定期送禮送優惠！全因為他十分欣賞美國YouTuber MrBeast，大讚MrBeast傳送好多正能量：「我想將佢嘅精神帶俾香港人。」鍾培生坦言疫情下自己都幫過好多人，但是難以像MrBeast這樣，周圍派錢、幫人完成願望，送樓送車，全因為文化不同！

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鍾培生的YouTube頻道都融入好多MrBeast的元素，建立培生培心會員制，又成立Derek.love網站，定期回饋會員派禮物，坦言：「呢啲嘢我都可以做，但問題係方式會唔一樣囉。而家都係會員優先，一個有Join會員，一個無Join會員，咁我梗係幫會員先啦！」Derek只希望凝聚大家的正能量，向社會各界伸出援手。

【同場加映】鍾培生回望過去讀書生涯裡，不禁自稱自己中一的時候，是一個問題兒童，曾因為打《神之領域》Online Game而在學業上出現問題！👇自稱Form.1問題兒童！英文得零分？【點圖放大】👇👇

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【同場加映】鍾培生自爆14歲那年第一次學做生意，結果一個暑假賺了40萬元，算是人生的「第一桶金」。但他也後悔走錯一步，導致少賺了300多萬，箇中原委，由鍾培生親身解說。

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【同場加映】鍾培生專訪｜親自回應連登仔挑機 一條問題令他瞬間變臉爆粗

《開罐 Opener》挑選了連登仔10個愛情難題，以及10個尖銳抵死的留言，請鍾培生即場回應，他大笑表示：最鍾意玩連登仔。不過卻因一條問題而爆粗...

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鍾培生大戰連登仔仲有幾場，想知就即睇全文：鍾培生專訪｜親自回應連登仔挑機 一條問題令他瞬間變臉爆粗

【同場加映】鍾培生專訪｜拍拖計數計到盡 自認奄尖乞人憎︰溝女要講CP值

網民認定鍾培生作為超級富豪，一定有很多靚女「埋身」，但他直言看不上貪錢女生︰「如果真係要用物質去大你，一嚟就送層樓，如果我送層樓就唔使溝你啦。我揀人，人揀我，送個袋畀你又唔受，我送層樓畀你又覺得自己好On 9。」

（龔嘉盛攝）

自己作為男人，鍾培生覺得香港很多男人都將自己單身歸咎於「港女拜金」，卻沒檢討過自己既不勤力又不求上進，就將責任推卸在女性身上︰「同一個質素，一個有錢一個冇錢，（女生們）梗係揀個有錢啦。大把有錢仔溝唔到女，因為佢哋可能淨係得咁表面嘅嘢。有啲人自己冇料又溝唔到女，仲要將個責任賴喺女仔身上，抵你溝唔到女啦……溝唔到女一定係條仔嘅責任啦。」

想知鍾培生更多愛情觀，即睇全文：鍾培生專訪｜拍拖計數計到盡 自認奄尖乞人憎︰溝女要講CP值

【同場加映】鍾培生專訪｜21句愛情寸嘴金句 我渣男？你有得揀你仲渣過我啦！

鍾培生家世顯赫，非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」這21句金句，寸嘴得來又好似有點霸氣，大家點睇？👇👇👇按圖看21句寸嘴金句👇👇👇

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想知鍾培生更多愛情金句，即睇全文：鍾培生專訪｜21句愛情寸嘴金句 我渣男？你有得揀你仲渣過我啦！