Apple TV+免費試用7日｜登陸Android GooglePlay必睇獨家影片推薦｜Apple TV+ App近日於Google Play 商店上架，Android用戶可免費試睇！即睇登記教學享7日免費試用以及即睇必睇片單，更重要是教各位「免費仔」享受完7天試玩前如何取消訂閱，以免系統自動收費。



Apple TV+登陸Google Play！Android用戶可免費試睇 即睇必睇片單(資料圖片)

Apple TV+免費試睇5步登記教學

1.下載Apple TV

2.點擊「開始免費使用」

3.輸入資料創建Apple Account

4.按指示接收及輸入驗證碼

5.輸入信用卡資料即可開始7天免費試用

溫提各位「免費仔」如果享受完7天免費試用後並不想續約，記得在免費期完結前，開Google Play app，揀選右上角戶口大頭貼；打開後再點「付款與訂閱」，之後可在「訂閱」一項內揀選Apple TV+在內取消訂閱。



Apple TV+必睇片單

Apple TV+有不少熱門影片，包括包括熱門影集如《Silo》、《Shrinking》和《Bad Sisters》新一季。如果偏好懸疑驚悚類型，《Presumed Innocent》則能讓你深陷於故事的扭轉和情感糾葛之中。對於追求更高質量影視的用戶，不妨一覽獲得Golden Globe Awards提名的劇集《Slow Horses》和《Disclaimer》。還有《Dark Matter》《For All Mankind》等科幻大作，可以趁7日免費期完結前盡快收看。