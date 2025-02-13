Apple Watch戴腳腕玩法TikTok瘋傳｜網民誤會戴電子腳鐐真相係咁｜近日不少TikTok外國用家上分享5個將Apple Watch戴在腳腕用的好處，不少人爭相仿效，竟然有網民指自己因此而被誤會犯了法要戴電子腳鐐😂



外國TikTok瘋傳將Apple Watch戴在腳腕用

相信大部份人佩戴Apple Watch不是戴在左手就是右手，不過近日TikTok就捲起了新熱潮，讓不少人都將錶戴在腳踝上，只因有KOL主張有以下5大好處。

外國TikTok瘋傳將Apple Watch戴在腳腕用 （資料圖片）

Apple Watch戴腳好處 1.方便手腕較細的人

對於一些手腕較細的人來說Apple Watch戴在手腕上可能過於鬆動，影響心率感測。戴在腳上即可避免此情況。

Apple Watch戴腳好處 1.方便手腕較細的人 (資料圖片）

Apple Watch戴腳好處 2.手腕有刺青的人

一些手腕上有刺青的人認為墨水可能會干擾心率感測，這在Apple的文件中都有被承認。Apple表示某些刺青可能會阻擋Apple Watch底部心率感測器的光線，導致難以獲取可靠的讀數。

Apple Watch戴腳好處 2.手腕有刺青的人 (資料圖片）

Apple Watch戴腳好處 3.步數計算更準確

一些人認為與手腕相比，將Apple Watch戴在腳踝上可以讓步數計算更準確。

Apple Watch戴腳好處 3.步數計算更準確 (資料圖片）

Apple Watch戴腳好處 4.減少皮膚問題

有些人手的皮膚較為敏感，將Apple Watch戴在腳踝上減少皮膚問題。

Apple Watch戴腳好處 4.減少皮膚問題 (資料圖片）

Apple Watch戴腳好處 5.方便醫護人員

一些醫護人員可能因工作關係無法在手腕上佩戴任何物品，戴在腳踝即可減少此煩惱。

Apple Watch戴腳好處 5.方便醫護人員 (資料圖片）

Apple Watch戴在腳被當作是電子腳鐐

不過如果說到戴在腳上的不便之處，莫過於被誤會自己是因犯事所以需要佩戴電子腳鐐的人士。主張將Apple Watch戴在腳上的KOL Ana Espinal就指出自己在健身室健身時將錶戴到腳上，竟被誤會是在佩戴電子腳鐐，惹出笑話。不過比起被誤會，還是找到個適合自己的配戴方式更重要吧。