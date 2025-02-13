Apple Watch戴腳腕玩法TikTok瘋傳｜網民誤會戴電子腳鐐真相係咁
撰文：友條新菜
出版：更新：
Apple Watch戴腳腕玩法TikTok瘋傳｜網民誤會戴電子腳鐐真相係咁｜近日不少TikTok外國用家上分享5個將Apple Watch戴在腳腕用的好處，不少人爭相仿效，竟然有網民指自己因此而被誤會犯了法要戴電子腳鐐😂
外國TikTok瘋傳將Apple Watch戴在腳腕用
相信大部份人佩戴Apple Watch不是戴在左手就是右手，不過近日TikTok就捲起了新熱潮，讓不少人都將錶戴在腳踝上，只因有KOL主張有以下5大好處。
Apple Watch戴腳好處 1.方便手腕較細的人
對於一些手腕較細的人來說Apple Watch戴在手腕上可能過於鬆動，影響心率感測。戴在腳上即可避免此情況。
Apple Watch戴腳好處 2.手腕有刺青的人
一些手腕上有刺青的人認為墨水可能會干擾心率感測，這在Apple的文件中都有被承認。Apple表示某些刺青可能會阻擋Apple Watch底部心率感測器的光線，導致難以獲取可靠的讀數。
Apple Watch戴腳好處 3.步數計算更準確
一些人認為與手腕相比，將Apple Watch戴在腳踝上可以讓步數計算更準確。
Apple Watch戴腳好處 4.減少皮膚問題
有些人手的皮膚較為敏感，將Apple Watch戴在腳踝上減少皮膚問題。
Apple Watch戴腳好處 5.方便醫護人員
一些醫護人員可能因工作關係無法在手腕上佩戴任何物品，戴在腳踝即可減少此煩惱。
Apple Watch戴在腳被當作是電子腳鐐
不過如果說到戴在腳上的不便之處，莫過於被誤會自己是因犯事所以需要佩戴電子腳鐐的人士。主張將Apple Watch戴在腳上的KOL Ana Espinal就指出自己在健身室健身時將錶戴到腳上，竟被誤會是在佩戴電子腳鐐，惹出笑話。不過比起被誤會，還是找到個適合自己的配戴方式更重要吧。