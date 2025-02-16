抽濕機7大使用禁忌｜用完不能開窗？最佳開啟時間+慳電運作方式｜近日香港連日相對濕度超95％，有網民在社交平台Threads上「正式宣佈香港開始濕立立」，抽濕機又要出動！不過使用抽濕機時都有很多地方要留意，稍有不慎隨時減弱效果又㗰電費，即睇抽濕機7大使用禁忌。



抽濕機7大使用禁忌 | 用完不能即開窗？

近日有網民在社交平台Threads上「正式宣佈香港開始濕立立」，引來不少人讚好認同，更讓台灣人好奇到底「濕立立」是甚麼東西，可見不少香港人都意會到潮濕的天氣到了。

近日有網民在社交平台Threads上「正式宣佈香港開始濕立立」，引來不少人讚好認同，更讓台灣人好奇到底「濕立立」是甚麼東西(Threads)

即睇抽濕機7大使用禁忌🔽

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抽濕機使用禁忌1.窗門大開

使用抽濕機時，一定要緊閉門窗，形成密閉空間，才能持續降低該區域的濕度。如果門窗全開，或是只關窗不關門，抽濕機超出負荷會超出，效果就會減弱。建議抽濕機應一次使用一個房間，完成一個房間後再到下一個使用。

抽濕機使用禁忌2.使用後開門窗

許多人完成抽濕後會打開門窗。這樣一來所有努力都白費了，開窗後外面的濕氣會立刻進來。建議抽濕後，最好保持門窗關閉一段時間。假如要進出也要把門關好。

抽濕機使用禁忌3.除濕機靠牆擺放

抽濕機的擺放位置會影響效果，靠牆擺放效果最差。建議使用時將抽濕機盡量放在房間的正中央，這樣乾燥空氣才能均勻擴散到每個角落。如果搭配電風扇使用的話，效果更佳，可以更快達到抽濕效果，節省更多電費。

抽濕機使用禁忌4.出風口有障礙物

不少人都會在出風口附近放衣物，打算將東西一同抽濕，結果是衣服跟鞋子乾了，其他東西還是濕的，拉長了使用時間，故此避免出風口有任何遮擋。

抽濕機使用禁忌5.不清理濾網

抽濕機和冷氣一樣有濾網，需要定期清潔以保持最佳效率。應定期檢查及清潔濾網。

抽濕機使用禁忌6.水滿不理

因為水箱滿後抽濕機就會一直處於待機狀態，十分耗電。很多人習慣上班前開抽濕機，下班回家後就才把機中的水倒掉。事實上最好是水滿了就立即倒掉，節省電費。

抽濕機使用禁忌7.抽濕時間過長

抽濕機並非開得越長時間越好，當濕度降到設定值就該關掉。如果沒有濕度顯示，建議每個房間開啟時間控制在4到6小時之間，再換下一個房間。如果超過這個時間，可能會浪費電。