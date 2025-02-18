啟德AIRSIDE景品展banpresto EXPO mini同路飛鳴門打卡搶炒價悟空｜香港有兩個BANDAI玩具展同週開幕，率先去港鐵啟德站AIRSIDE商場睇banpresto EXPO mini 景品展，大會仲請咗COLLAR成員 Ivy So（蘇雅琳）去同鳴門佐助路飛打卡、搶炒價3萬日圓悟空景品、玩99%必中夾公仔機！



火影．海賊王兩大動畫打卡位

今次展覽係來自BANDAI景品副線banpresto，場內有《火影忍者》鳴門+佐助、《海賊王》GEAR 5 路飛兩組巨型打卡位，16套動漫作品的2025年新款景品展出，包括最近萬代力谷的大尺寸靚上色「Grandista」系列。同場的Pop Up Store發售日本Mercari二手網炒到3萬日圓一隻的悟空景品，一齊跟Ivy So入場睇睇！

Ivy So + 《海賊王》GEAR 5 路飛打卡位

Ivy So + 《火影忍者》鳴門+佐助

16個人氣景品系列一舉展出

場內有16 款人氣動漫系列景品展出／發售，部份作品包括：Naruto、海賊王、龍珠、小新、2.5次元的誘惑、Re:Zero、阪本之日常、鏈鋸人、百變小櫻、Sanrio系列等等。

場內重點包Ivy So對腳以及「Grandista」系列展區。

其他場內精美展品

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見到必掃｜炒價3萬日圓天下一悟空景品

Pop Up Store 首搶炒價3萬日圓《龍珠超》BWFC造型天下一武道會3 SUPER MASTER STARS PIECE 孫悟空 大祭り Special Ver.，日本Mercari二手網炒到3萬日圓！場內$750就有得買。

Pop Up Store 首搶炒價3萬日圓《龍珠超》BWFC造型天下一武道會3 SUPER MASTER STARS PIECE 大祭り孫悟空

另外還有Ivy So 手上的《週刊少年JUMP》雜誌 Logo 景品／有2色各＄200

還有Ivy So 手上的《週刊少年JUMP》雜誌 Logo 景品／有2色各＄200

即場帶你掃一轉貨架，再睇睇Pop Up Store內有甚麼景品買（點圖放大）

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必玩成功率99%「夾公仔機」

場內有兩部「夾公仔機」，現場購買滿港幣$300送1張遊戲券、消費$400可換取有2張遊戲券，憑券可以玩1次，佢隻爪好有力幾乎9成9一夾必中，夾出禮盒後可以從環保袋、手機繩、證件套3樣禮物中選1件。此外，現場讚好並追蹤 Banpresto Facebook 專頁，即可獲得 Banpresto 設計精美貼紙 1 份。

夾公仔機當前、Ivy So都行埋一邊（誤）

BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG @AIRSIDE詳情

日期：2025 年 2 月 17 日(星期一) 至 3 月 2 日(星期日)

POP UP STORE 營業時間：2 月 18 日 ~ 3 月 2 日 11:00 - 21:00

地點：啟德 AIRSIDE 2 樓中庭