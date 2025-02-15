香港玩具迷有福了，下星期分別有兩個萬代大型玩具展覽舉行：2月17日在啟德AirSide有BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG景品展，火影、海賊王帶頭共16套動畫作品晒冷；2月22日起，港島區太古城有萬代超合金50周年展，超巨型Maziner Z 胸像打卡！更重要是有5款Metal Build、超合金魂會場限定品開售！



BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG 啟德景品展

自從夾公仔機鋪在香港多過便利店之後，相信香港人都對於banpresto的景品不陌生，2月17日（星期一）啟德AIRSIDE將會有一個「BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG」由兩大神級動畫——《海賊王》和《火影忍者》打響頭砲，總16部作品的新品／展品任買任影。同場特設《海賊王》Gear 5 路飛及《火影忍者》的主題打卡位，影相加tag又有小紀念品，假期必去。

薑是老的辣｜龍珠會場率先發售figure必搶

除了路飛、鳴門等JUMP系紅人，是次活動最吸引的限定品，依然是《少年JUMP》大前輩《龍珠》系列的模型；另外更有《週刊少年Jump》LOGO模型景品，只限於現場發售，售完即止。

《DRAGONBALL SUPER》BWFC 造形天下一武道會3的孫悟空模型（＄750)

WEEKLY SHONEN JUMP LOGO FIGURE 商品 (每款HKD 200)

DRAGONBALL Z WORLD COLLECTABLE FIGURE –DAIMATSURI SPECIAL ver. (一套兩款HKD 300)

入場必買Grandista系列新品

在16款系列之中，特別推介專屬展區的「Grandista」系列。此系列向來以追求突破極限的高品質模型聞名，不僅涉獵不同作品範疇。

場內購買可得到遊戲券，參與夾公仔機遊戲一次，夾出指定目標即視為成功，特典共三款，成功完成遊戲，即可選取其中一款，數量有限，先到先得，送完即止。

BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG

日期：2025年2月17日（星期一） 至 3月2日（星期日）

POP UP STORE 營業時間

2月17日：18:00 - 21:00

2月18日 ~ 3月2日：11:00 - 21:00

地點：啟德AIRSIDE 2樓中庭

𝗧𝗔𝗠𝗔𝗦𝗛𝗜𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗚𝗢𝗞𝗜𝗡 𝟱𝟬𝗧𝗛 𝗙𝗜𝗚𝗨𝗥𝗘 𝗙𝗘𝗦｜太古城超合金50周年紀念展

而在同一星期的周末（2月22星期六）起，太古城中心仲有「𝗧𝗔𝗠𝗔𝗦𝗛𝗜𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗚𝗢𝗞𝗜𝗡 𝟱𝟬𝗧𝗛 𝗙𝗜𝗚𝗨𝗥𝗘 𝗙𝗘𝗦】場內有萬代前身POPY史上首款超合金玩具角色「鐵甲萬能俠」的6.5米高巨型胸像現身太古城中心，同你走入探索「超合金」品牌50年紀念之旅。除了大量新舊「超合金」展品，，同場設有期間限定店，會場限定品除了Mastermind Japan版鐵甲萬能俠，還有同樣由金屬製的Metal Build 系列figure賣，但留意全部限定版都需要上網抽籤，實名購買。

𝗧𝗔𝗠𝗔𝗦𝗛𝗜𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗚𝗢𝗞𝗜𝗡 𝟱𝟬𝗧𝗛 𝗙𝗜𝗚𝗨𝗥𝗘 𝗙𝗘𝗦

日期：2025年2月22日（星期六）至3月23日（星期日）

營業時間：星期一至五：12:00 – 21:00／星期六及日：11:00 – 21:00

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

有興趣的玩家需於2025年2月15日早上9時起，至2月16日於TOYC社交平台登記，填妥於網上表格進行抽選登記，而中選者需於指定日子及時段前往位於太古城中心舉辦中嘅「TAMASHII NATIONS CHOGOKIN 50TH FIGURE FES」會場進行付款及領取貨品。詳情請參考TOYC facebook