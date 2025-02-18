DJI Osmo Mobile 7P手機雲台+腳架實試｜外置Tracker精準追蹤人臉｜DJI Osmo Mobile 7P手機雲台新推介，今次加入外置 Tracker裝置，無須另外下載App都可以追蹤到人臉，而且機身相當之輕，整體使用感覺不錯。



DJI Osmo Mobile 7P手機雲台實試

DJI Osmo Mobile 7P手機雲台正式推出，不足一千元的價位就能入手有外置Tracker，可以追蹤人臉的手機雲台，機身更可以延長及打開底部當成三腳架方便自拍，集雲台及腳架於一身，聽起上來性價比很高，但性能又如何？今次HashTECH小編為大家實試DJI Osmo Mobile 7P。

DJI Osmo Mobile 7P手機雲台+腳架實試 (陳安琪 攝)

雲台運鏡穩定

購入雲台，當然是希望拍出穩定流暢的影片，不過現在有不少手機都自帶防手震功能，到底用了雲台的作用是否真的很大？今次實測以：iPhone 15 + Osmo Mobile 7P vs iPhone 15 淨機拍片作對比，發現同樣在下樓梯時拍攝影片，因為手會隨著下樓梯的身體慣性搖動，如果單靠iPhone 15 內置的Action Mode，雖然比起沒開少了很多晃動，但還是可以看得到下樓梯的慣性晃動。

使用DJI Osmo Mobile 7P可以獲得相當穩定的畫面，DJI Osmo Mobile 7P採用了 DJI 第七代防抖技術，畫面相對絲滑，因身體而產生的晃動減少。

iPhone 15 vs DJI Osmo Mobile 7P 對比片段

外置Tracker精準追蹤人臉

今次DJI Osmo Mobile 7P配備多功能追蹤工具，記者自己簡稱它作「外置Tracker」，無須額外下載App，只需連接藍芽即可使用，一旦Tracker成功追蹤對象就會亮出綠燈，即使面部在追蹤期間被短暫遮擋，或者追蹤對象走入人群之中，仍然可以準確跟隨對象。官方更聲稱支援辨識多個不同主體，如嬰孩或寵物，並可透過點擊不同的辨識框快速切換跟隨目標。另外控制左側滾輪可調節燈光強度和色溫。

一旦Tracker成功追蹤對象就會亮出綠燈，即使面部在追蹤期間被短暫遮擋，仍然可以準確跟隨對象。(陳安琪 攝)

一旦Tracker成功追蹤對象就會亮出綠燈，即使面部在追蹤期間被短暫遮擋，仍然可以準確跟隨對象。(陳安琪 攝)

追蹤對象走入人群之中，仍然可以準確跟隨對象(陳安琪 攝)

追蹤對象走入人群之中，仍然可以準確跟隨對象(陳安琪 攝)

控制左側滾輪可調節燈光強度和色溫。(陳安琪 攝)

今次新產品分為Osmo Mobile 7及7P兩個型號，兩者最大的分別就是7P擁有DJI OM多功能追蹤模組，如果想要使用外置Tracker記得選擇7P。

而Osmo Mobile 7及7P最大的分別就是7P擁有DJI OM 多功能追蹤模組，如果想要要使用外置Tracker記得選擇7P。(陳安琪 攝)

DJI Osmo Mobile 7P 整體用後感

整體使用感覺不錯，摺疊後大小適中。機身亦算輕，單手手持都不會覺得有負擔，適合長時間使用。而機身續航長達 10 小時，如果要出門拍Vlog等一整日都無須再充電。不過如同大部份雲台腳架二合一的設備一樣，延長杆的長度未算太長，如果拍攝的物件需要較高機位就需要放在其他物件上，或者另外使用其他腳架。

整體使用感覺不錯，摺疊後大小適中。機身亦算輕，單手手持都不會覺得有負擔，適合長時間使用。 (陳安琪 攝)

DJI Osmo Mobile 7P 套裝｜售價$979 元

內含 Osmo Mobile 7P，以及 DJI OM 多功能追蹤模組、DJI OM 7 系列磁吸手機夾、手機充電/錄音連接線、充電線、束口袋等配件。

DJI Osmo Mobile 7P 套裝

DJI Osmo Mobile 7 套裝｜售價 $599 元

內含 Osmo Mobile 7，以及 DJI OM 磁吸手機夾 4、充電線、束口袋等配件。