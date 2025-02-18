DJI Osmo Mobile 7P手機雲台+腳架實試｜外置Tracker精準追蹤人臉

撰文：陳安琪
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DJI Osmo Mobile 7P手機雲台+腳架實試｜外置Tracker精準追蹤人臉｜DJI Osmo Mobile 7P手機雲台新推介，今次加入外置 Tracker裝置，無須另外下載App都可以追蹤到人臉，而且機身相當之輕，整體使用感覺不錯。

DJI Osmo Mobile 7P手機雲台實試

DJI Osmo Mobile 7P手機雲台正式推出，不足一千元的價位就能入手有外置Tracker，可以追蹤人臉的手機雲台，機身更可以延長及打開底部當成三腳架方便自拍，集雲台及腳架於一身，聽起上來性價比很高，但性能又如何？今次HashTECH小編為大家實試DJI Osmo Mobile 7P。

DJI Osmo Mobile 7P手機雲台+腳架實試 (陳安琪 攝)

雲台運鏡穩定

購入雲台，當然是希望拍出穩定流暢的影片，不過現在有不少手機都自帶防手震功能，到底用了雲台的作用是否真的很大？今次實測以：iPhone 15 + Osmo Mobile 7P vs iPhone 15 淨機拍片作對比，發現同樣在下樓梯時拍攝影片，因為手會隨著下樓梯的身體慣性搖動，如果單靠iPhone 15 內置的Action Mode，雖然比起沒開少了很多晃動，但還是可以看得到下樓梯的慣性晃動。

使用DJI Osmo Mobile 7P可以獲得相當穩定的畫面，DJI Osmo Mobile 7P採用了 DJI 第七代防抖技術，畫面相對絲滑，因身體而產生的晃動減少。

iPhone 15 vs DJI Osmo Mobile 7P 對比片段

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外置Tracker精準追蹤人臉

今次DJI Osmo Mobile 7P配備多功能追蹤工具，記者自己簡稱它作「外置Tracker」，無須額外下載App，只需連接藍芽即可使用，一旦Tracker成功追蹤對象就會亮出綠燈，即使面部在追蹤期間被短暫遮擋，或者追蹤對象走入人群之中，仍然可以準確跟隨對象。官方更聲稱支援辨識多個不同主體，如嬰孩或寵物，並可透過點擊不同的辨識框快速切換跟隨目標。另外控制左側滾輪可調節燈光強度和色溫。

一旦Tracker成功追蹤對象就會亮出綠燈，即使面部在追蹤期間被短暫遮擋，仍然可以準確跟隨對象。(陳安琪 攝)
一旦Tracker成功追蹤對象就會亮出綠燈，即使面部在追蹤期間被短暫遮擋，仍然可以準確跟隨對象。(陳安琪 攝)
追蹤對象走入人群之中，仍然可以準確跟隨對象(陳安琪 攝)
追蹤對象走入人群之中，仍然可以準確跟隨對象(陳安琪 攝)
控制左側滾輪可調節燈光強度和色溫。(陳安琪 攝)

今次新產品分為Osmo Mobile 7及7P兩個型號，兩者最大的分別就是7P擁有DJI OM多功能追蹤模組，如果想要使用外置Tracker記得選擇7P。

而Osmo Mobile 7及7P最大的分別就是7P擁有DJI OM 多功能追蹤模組，如果想要要使用外置Tracker記得選擇7P。(陳安琪 攝)
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DJI Osmo Mobile 7P 整體用後感

整體使用感覺不錯，摺疊後大小適中。機身亦算輕，單手手持都不會覺得有負擔，適合長時間使用。而機身續航長達 10 小時，如果要出門拍Vlog等一整日都無須再充電。不過如同大部份雲台腳架二合一的設備一樣，延長杆的長度未算太長，如果拍攝的物件需要較高機位就需要放在其他物件上，或者另外使用其他腳架。

整體使用感覺不錯，摺疊後大小適中。機身亦算輕，單手手持都不會覺得有負擔，適合長時間使用。 (陳安琪 攝)

DJI Osmo Mobile 7P 套裝｜售價$979 元

內含 Osmo Mobile 7P，以及 DJI OM 多功能追蹤模組、DJI OM 7 系列磁吸手機夾、手機充電/錄音連接線、充電線、束口袋等配件。

DJI Osmo Mobile 7P 套裝

DJI Osmo Mobile 7 套裝｜售價 $599 元

內含 Osmo Mobile 7，以及 DJI OM 磁吸手機夾 4、充電線、束口袋等配件。

DJI Osmo Mobile 7 套裝
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