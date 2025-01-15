DJI Flip自拍神機實測｜DJI向來在無人機有著領導地位，最新推出的DJI Flip自拍航拍機無疑將再次刷新市場的期待。這款機型採用了全新的可摺疊設計，既保持強大的航拍功能的同時，還賦予了它有如DJI Neo般AI智能自拍屬性，為用家帶來一台兼具遠景航拍和近距離自拍能力、易上手的全能型無人機。新機記者已經提早入手，當然立刻試玩看看拍攝質素如何。



可折疊隨時隨地起飛

首先來看看DJI Flip的機身設計。它配備了一個全新的可折疊全包圍式槳葉保護罩，這不僅大大提升了飛行安全性，更使得整機體積變得非常輕巧。DJI Flip的重量僅249g，相當於一個蘋果的重量，在香港乃至大部分國家和地區都無需參加任何培訓和測試就可以自由起飛，隨時隨地都能開啟創作之旅。

暢飛套裝DJI Flip套裝，會連附螢幕遙控器、3粒電池連充電座及斜背包。

摺合後的DJI Flip易於收納

保護罩由輕質碳纖維材質製成，即便在重度撞擊中也能保護好機身不易受到損害。與此同時，三維紅外線感測系統能夠在夜間環境下自動檢測並停機，確保飛行的安全性。記者實測時，它的三維紅外線感測系統亦十分快捷準確，在自拍時有途人經過時，距離1m左右時已經識得自動迴避。此外，DJI Flip還擁有出色的續航能力，單顆電池可最長提供31分鐘的飛行時間，加上雙電池同步充電功能，讓無需擔心中途電量耗盡的問題。

電池可以連續飛行長達近30分鐘

記者實測時，一粒電池連續飛行十多分鐘，都只是用了一格電左右，要連續飛近半小時完全沒有問題。而且因為同時跟機有多2粒電池及電池充電座，長時間拎出戶外拍攝都沒有問題。另外，機身就算可以將四翼折疊，都沒有影響其結構下，維持機身硬淨耐用。就算不小心掉在地上，都完全沒有損壞，非常㩒玩。而且跟機有四支後備槳葉，如真的不幸撞斷槳葉，仍可以有後備槳葉繼續使用拍攝。

DJI Flip雖然機身十分輕巧，但大風下仍可穩定飛行

智慧AI跟拍 輕鬆記錄精彩

除了便捷的機身及硬件設計外，DJI Flip在操控體驗上也有了革新性的升級。它與DJI Neo同樣支持無遙控器起飛功能，只需通過機身側面的模式按鍵即可完成切換，然後輕輕一拋，DJI Flip就能自動升空，再也不用受困遙控器的限制。再利用AI智慧跟拍功能，能夠準確捕捉住目標人物，並以最佳角度進行跟拍，確保鏡頭始終鎖定在主角身上。這對於那些喜歡自拍vlog的用戶來說，簡直就是一大福音，只需專心表演，就能輕鬆獲得專業級別的鏡頭動作。

利用手機app「DJI Fly」可以作不同的操作及設定。

對應多種創意拍攝模式，包括漸遠、環繞、衝天等，讓用家能夠盡情發揮創意，拍攝出更加出色的影像作品。加上DJI Fly應用程式提供的智慧影像優化功能，即使是新手玩家，也能拍出媲美專業的視頻作品。

拍攝質素方面，它比起DJI Neo當然更為出色，它對應拍攝 4800 萬像素照片，加上採用 1/1.3 吋感光元件配合 2.4μm 四合一大像素，利用寬廣動態範圍捕捉光影細節，就算在暗位拍攝都可以拍攝出動人層次，更對應4K@100fps影片拍攝，質素媲美不少高階航拍機。加上Flip 支援最大4倍變焦，可更方便拍攝遠處風景；再配合新一代智慧堆疊拍照功能，可有效提升直出畫面質素。記者在黃昏試拍時，都能夠看得出光暗對比細節，而且顏色自然，比起之前實試的DJI Neo拍攝出來的影像更為實淨漂亮。

試拍：就算在夕陽下，仍然可以拍攝出對比度高的影片。

試拍影片👇👇👇

DJI Flip 機身細節

總結



以三千多元（連搖控器）的價錢而言，今次DJI Flip比起Neo更為驚喜，不需要考牌照的超便輕設計，加上擁有接近中階航拍機的拍攝質素，以及非常易上手的AI智能操作體驗，對於喜歡拍攝vlog的用家，對影像更有要求，但又怕複雜操作，更值得入手的選擇。

跟機的DJI RC 附螢幕遙控器可利用O4 影像傳輸系統，實測影像傳輸距離遠達 13 公里及最高支援 1080p＠60fps 圖像傳輸

售價：

$3049（DJI Flip＋普通遙控器版＋1粒電池）

$4359（DJI Flip＋附螢幕遙控器版＋1粒電池）

$5449（暢飛套裝DJI Flip＋附螢幕遙控器＋3粒電池連充電座＋斜背包）