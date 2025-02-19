Marshall Emberton III 喇叭出新色包冇假貨｜附消委會藍牙喇叭16款評測｜在香港極具人氣的 Marshall Emberton III 迷你藍牙喇叭，早前在香港全力打擊某連鎖店假貨當水貨賣，令這對喇叭更具話題性。與此同時，該款揚聲器亦入選了消委的2025年版藍牙喇叭評測。今個星期 Marshall Emberton III 推出新顏色，揀新色就不怕買到假貨了。



Marshall Emberton III 草灰綠新色

Marshall Emberton III 無線喇叭size外型似足一塊磚頭， 約有兩盒330「維檸」上下大，僅重670g，輕便又大聲相當受歡迎，最新已推出至第3代，佢外型模擬Mahshall經典電結他擴音的裂紋皮+金屬網面機身，金色Mahshall logo 超型，Emberton III 本身就因為內置兩個 38W D 類放大器同1對2吋 10W全頻動圈單元，更提升了True Stereophonic 技術，令到喇叭播出真正的立體聲，播歌時傳到四方每個角落。

在今次消委藍牙喇叭評測中，Marshall Emberton III 得到3.5星評分，尤其是電量方面達滿分5星。最新推出Sage 草灰綠色，相當有軍事感，如果睇厭黑／白色可以考慮。

Marshall Emberton III 喇叭出新色

Emberton III 草灰綠 售價 港幣1,499元，2月25日起於 連卡佛、LOG-ON、豐澤、 誠品、百老匯及Street Value 授權商戶有售。

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Marshall Willen II 亦有排名

另一款 僅重360g的極小機身Marshall Willen II 亦有被消委選擇作評測，並得到3星評分。Willen II 細到可以放入褲袋，但音量卻是怪物級：內置了38W D 類放大器，驅動器同埋2吋 10W 全頻動圈，加上特別設計的兩個被動驅動器，做成音箱效果令音色更加結實、比一般迷你喇叭仔更有層次，內置電夠播17小時料。（$999）

14｜Marshall Willen II ／$999｜3星總評

ACTON III AWAKE 別注版

順便介紹這款尺寸更大的 ACTON III AWAKE 別注版，定是品牌與美國 AWAKE NY 合作的聯乘品，後者是一個美國紐約市的創意社群，並負責今次特別版的機面設計。機身的皮革改用黑／灰格仔紋，連機頂panel上都有AWAKE的LED發光logo，精美在細節。$2499

ACTON III AWAKE 別注版 $2499