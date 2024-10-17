藍牙耳機推薦 Marshall Monitor III A.N.C.／AVIOT WA-V1-PNK／OneOdio A10｜由秋入冬，天氣雖然仍然微熱，但已經不再濕淋淋，又是「大耳機」出動的時候，為大家介紹市面3款以黑色為主題的頭戴式無線藍牙耳機：包括大熱Rock友風格 Marshall Monitor III A.N.C. 、日本音樂人監修的AVIOT WA-V1-PNK，以及只售$599超高CP值且降噪能力不俗的OneOdio A10。



美國懷舊風味 Marshall Monitor III A.N.C.

懷舊機身超靚，極多人買來襯衫的Marshall耳機，荔枝皮裂紋皮面好靚。Marshall Monitor III A.N.C.的音色及降噪能力均為品牌全部耳機中最出色，尤其喜歡它的耳墊，雖然同事笑言似圖書館用的那些公家舊耳機，但記者就是喜歡它的retro感，而且軟棉棉好好戴。

Marshall Monitor III A.N.C.（鍾世傑攝）

喜歡它的耳墊軟棉棉好好戴。（鍾世傑攝）

耳機外表雖然簡約懷舊，也沒有touch panel 觸控，但其實隱藏了3個實體鍵，包括金色的5方向主控（上下左右推／按壓），還有可自定用途的「M」字掣、「ANC」降噪開關。

Monitor III A.N.C. 耳機可以雙重摺合成為球型，都好好玩；另一個令人愛不惜手的優點是其像圓型耳機盒，全皮面像個波好可愛，打開有紅色毛毛絨毛料，小口袋內有耳機接線和USB-C充電線。

Marshall Monitor III 頭戴式無線藍牙耳機

無線連續播放時間：長達70小時以上

頻率響應: 20Hz-20kHz

阻抗: 35Ω

靈敏度: 91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz)

驅動器: 32mm

藍牙：5.3

重量：250g

保養 2年

售價：$2,999 (Street Value 2577 2599)



日本樂手監修 AVIOT WA-V1-PNK

記者去東京必定會到秋葉原的大型耳機鋪e-earphone，當時就發現有個樂手，常常跟耳機廠合作出別注版，他的名字叫ピエール中野（皮埃爾中野），是樂團凜冽時雨的作曲+鼓手，由於自己好喜歡研究耳機，前後跟鐵三角、AVIOT合作過，最新作品是一對入門價的頭戴式耳機 AVIOT WA-V1-PNK ，以無線耳機「WA-V1」為基礎，再由ピエール中野再重新監修調音推出「PNK版本」（Pierre NaKano 的簡寫代號）。

日本樂手監修 AVIOT WA-V1-PNK（鍾世傑攝）

AVIOT WA-V1-PNK 的定位是基本萬用，音質、功能、操作手感都實而不華。機身重量平均、耳罩貼合感高，加上不太差的降噪能力，長時間配戴聽歌，無論是物理和心理上都舒適自在，不會聽厭或戴到頭痛。

機身重量平均、耳罩貼合感高。（鍾世傑攝）

耳機外觀跟一般版WA-V1差在黑色機面的材質表面處理，以及金色的小細節，耳機面及頭帶印有PNK字樣。購買時也要留意包裝盒上型號是否有「PNK」尾，才是特別版。一般平價機就是以「低音好勁」為賣點，就給你一些廉價且沒有層次的重低音怪物，但AVIOT WA-V1-PNK 卻不一樣，音域均衡良好，低音求精不求多、人聲及中高音清晰，無論聽Rock又或是女聲聽宇多田光，都不會令你失望。

耳機面及頭帶印有PNK字樣才是特別版。（鍾世傑攝）

耳機外觀跟一般版WA-V1差在黑色機面的材質表面處理，以及金色的小細節。（鍾世傑攝）

套件本身沒有耳機盒，只附送一個軟質耳機袋（由於記者拍照的是sample，沒有這個袋子）。「PNK版本」特別加送 Pierre NaKano 本人構思的可摺合耳機掛勾，它的用途不是將耳機掛在袋子，而是等你回家／回到公司可以將耳機吊在桌子下，很有趣（但不是太實用…）

「PNK版本」特別加送 Pierre NaKano 本人構思的可摺合耳機掛勾（鍾世傑攝）

它的用途是將耳機吊在桌子下，很有趣（但不是太實用…）（鍾世傑攝）

日本樂手監修ピエール中野 AVIOT WA-V1-PNK

AVIOT WA-V1-PNK 頭戴式無線藍牙耳機

無線連續播放時間：長達120小時以上

驅動器：40mm

支援的解碼格式：AAC、SBC、LDAC

藍牙：5.3

重量：250g

保養：1年

配件：立體聲連接線、桌面掛鉤、專用袋、USB Type-C 充電線

售價：$1,180 (ECT 3188 0767)



日本熱賣高性價比品牌 OneOdio A10

日本耳機用家很實際，向來看價錢和性能，反而不像香港人那麼抗拒中國品牌，OneOdio來自深圳，特色就是以超高性價比提供不俗的規格，所以在美國、日本兩地Amazon平台都賣得極好，香港近年終於有正式代理。

OneOdio A10 頭戴式藍牙耳機。（鍾世傑 攝）

OneOdio A10 頭戴式藍牙耳機是它們一款長期熱賣作品，今年推出了ver. 2024，將當中的藍牙組件更新update，又搭載主動降噪ANC技術，但價錢就仍然只賣$599，音色不錯，外觀也好看，不會令人覺得你在用淘寶cheap。

OneOdio A10 無線降噪耳機使用40mm 動圈，加上內面有「雙音室構造」去加強低音，配以柔軟的蛋白質耳墊，親膚手感好而且不會焗汗。戴上耳後覺得它的直徑夠大，不會頂住耳仔，長戴都好舒服。電量方面有62小時左右，又有充5分鐘用2小時的快速能力，性價比真的無話可說。

OneOdio A10 無線降噪耳機使用40mm 動圈，配以柔軟的蛋白質耳墊。（鍾世傑 攝）

耳機頭戴同樣用上軟身物料（鍾世傑 攝）

另外一點記者很喜歡它的按鈕不會「扮簡約、有design」而做到細細粒，反而為了令用家用手指尖觸感就分辨到不同按鈕，刻意做大粒且加上花紋，以實用角度去設計高CP值產品，非常好的想法。

為了令用家用手指尖觸感就分辨到不同按鈕，刻意做大粒且加上花紋。（鍾世傑 攝）

耳機同樣有附送硬身耳機盒，不過這品牌為了壓低成本，不同型號都共用同一款機盒，所以有一點點「浪下浪下」，但保護性是沒問題的，最緊要就是機價比，不是嗎？

OneOdio A10 Ver.2024 頭戴式無線藍牙耳機

無線連續播放時間：約 62 小時（開啟ANC播放時數 40小時）

驅動器：40mm

支援的解碼格式：AAC、SBC

藍牙：5.3

尺寸：19.6 × 16.9 × 8.5 mm

重量：295 g

保養：1年

配件：專用盒、USB Type-C 充電線、3.5mm耳機線

顏色： 黑藍色、灰白色

售價：$599 (OPUS CP 9723 5623)

